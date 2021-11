Behovet er det samme, uansett båttype

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ett av regjeringas distriktspolitiske grep er å gjøre ferjer billigere eller gratis. Det ble lovet av Senterpartiet i valgkampen i høst, det ble nedfelt som Støre-regjeringas politikk i Hurdalsplattformen og det er tatt inn i tillegget til statsbudsjett som finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram denne uka.

Målet er at alle skal ha tilgang på nødvendig infrastruktur, uansett hvor man bor. Små bygder og øysamfunn langs kysten må gis større muligheter for å holde på innbyggerne og nødvendig næringsliv. Det er et viktig samferdsels- og distriktspolitisk tiltak mot fraflytting.

Så hvorfor jubler ikke alle?

Fordi ikke alle steder har ferje. De har hurtigbåt i stedet. Og den båttypen er ikke nevnt i budsjettene og på lista over rimeligere billetter. Arild Prestøy fra Helligvær utenfor Bodø forteller i Nationen at der han er bosatt, er hurtigbåten eneste livlinje til fastlandet.

Hurtigbåten brukes av folk som pendler til jobb, som skal til helsetjenester eller handelssentrum på land. På samme måte som de ville brukt ei ferje. Flere steder på Vestlandet og i Nord-Norge finnes ikke andre reisemuligheter.

"Hvis ferge blir gratis og ikke hurtigbåt, kan det ta livet av lokalsamfunnet", sier Prestøy til Nationen. Han frykter en attraktivitets-konkurranse om innbyggerne mellom øysamfunn som har ferje - og dermed gratis transport - og dem som ikke har det.

Det vil åpenbart være høy terskel for næringsliv og bedrifter å etablere seg på steder uten gratis ferje. Det understrekes av Venstres stortingsrepresentant fra Alfred Bjørlo, som stilte skriftlig spørsmål om dette til regjeringa.

Svaret fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er likevel klart og tydelig: "Det er ikkje planar no om å senke prisane på hurtigbåtar tilsvarande". Venstre lover å følge opp det de kaller en urimelig forskjellsbehandling av små kystsamfunn.

Til VG har statsminister Jonas Gahr Støre beskrevet ferjepriskuttet som et økonomisk utjevningstiltak: "Dette er en håndsrekning for både å hjelpe næringslivet og familier som er avhengig av fergereiser".

Alt kan åpenbart ikke være gratis. Priskuttet på ferger er anslått å koste staten 1,2 milliarder kroner og disse pengene skal det finnes inndekning for et annet sted i budsjettet.

Men hvis Ap og Sp mener å binde Norge bedre sammen, og hjelpe mennesker med ekstra store transportkostnader, må de behandle ferjer og hurtigbåter likt.

Priskuttet innføres fra 1. januar, men skal gradvis fases inn i løpet av fireårsperioden regjeringa akkurat har begynt på. Om ikke høstens budsjettforhandlinger med SV fører fram, må vi forvente at hurtigbåter - og øysamfunn som er avhengig av dem - får samme priskutt som ferjer i budsjettet for 2023.