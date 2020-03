Barnefattigdommen er konsentrert

På oppdrag for Røde Kors har forskningsstiftelsen Fafo sammenfattet kunnskapen om barnefattigdom, geografisk variasjon og grader av risiko. Notatet viser at om lag 11 prosent av norske barn lever i vedvarende fattigdom. Om lag halvparten av disse bodde i 24 kommuner, hovedsakelig på det sentrale Østlandet og rundt de store byene.

Naturlig nok bor det flere barn i fattigdom i de kommunene der det bor mange barn. Men i tillegg ser vi at andelen barn som lever i vedvarende fattigdom også er større i kommuner som Drammen (15,5), Sarpsborg (14,8), Oslo (14,3), Moss (14,1) og Halden (13,9).

Tallene skriver seg fra 2015, men viser stor stabilitet sammenlignet med tilsvarende tall fra 2005.

I samsvar med andre fattigdomsstudier finner Fafo at risikoen for å vokse opp i fattigdom øker for barn med foreldre som ikke er sysselsatt, som har lav utdanning eller for barn som har innvandrerforeldre.

Det er med andre ord ingen større overraskelser i undersøkelsen. Risikofaktorene for fattigdom er kjente, og det er forståelig at både antallet og andelen barn som lever i vedvarende fattigdom er størst i og rundt de store byene på Østlandet.

Det er likevel nedslående at andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, til tross for stort offentlig og politisk søkelys på problemet. Røde Kors fastslår at innsatsen for å redusere fattigdommen i det norske samfunnet ikke har ført fram.

Organisasjonen etterlyser et krafttak mot barnefattigdom, og foreslår blant annet å øke barnetrygden for alle barn under 18 år, at en slutter å regne barnetrygd som inntekt ved beregning av sosialhjelp og at kommunene – særlig de med et høyt antall barn som lever i fattigdom – må innarbeide fattigdomstiltak i planverkene sine.

Fattigdomsproblemet i Norge må ses i lys av politikken som føres, og som har ført til at ulikhetene i samfunnet har økt de siste tiårene. Problemet forsterkes dermed av den generelle samfunnsutviklingen.

Anbefalingen blir dermed å endre de politiske forutsetningene for økte forskjeller, rett og slett ved å skifte politisk kurs.

Videre har Røde Kors rett i at barnetrygden bør økes som et målrettet tiltak mot barnefattigdom. Det vil treffe alle, uavhengig av bosted. Barn vokser opp i fattigdom over hele landet, selv om konsentrasjonen er størst i og rundt de store byene,

Konsentrasjonen kan lett forsterke de sosiale konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Det er derfor nødvendig å utvikle særskilte tiltak for de kommunene som har flest fattige barn.