Barna kan ikke vente

600.000 elever i grunnskolen får undervisning hjemme. Landets skoler holder stengt til over påske, som ledd i bekjempelsen av koronaviruset.

Det gir konsekvenser langt ut over de skolefaglige. Barn i utsatte familier får ikke lenger en skolehverdag borte fra hjemmet.

Landets lærere får i disse dager avkreftet eller bekreftet sine mistanker om at elever ikke har det så bra hjemme.

Kunnskapsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil at skolene gir et tilbud til flere sårbare barn i skole eller barnehage.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner har rett til et skole- eller barnehagetilbud. Nå vil regjeringen senke terskelen for å gi barn med en krevende hverdag det samme tilbudet.

– Familier behøver ikke ha store, alvorlige problemer for å få plass til barna sine. Det kan være foreldre som er blitt permittert, er utslitt, eller er i en vanskelig livssituasjon, sier kunnskapsminister Melby til Aftenposten.

Vi vet erfaringsmessig at ferier og høytider ofte utløser kriser og forsterker omsorgssvikt i hjemmet. Det er dessverre grunn til å tro at den flere uker lange hjemmetilværelsen for landets familier får lignende utfall.

Det er bra at regjeringen nå innhenter en oversikt over hva skolene gjør for elever i en sårbar hjemmesituasjon, og ber om forslag til nasjonale tiltak for å fange opp disse elevene.

Samtidig er det urealistisk å tro at tilbudet vil bli brukt av alle hjem som trenger det. Skolene må derfor også overveie å koble Barnevernet inn.

Av samme grunn må regjeringen også vurdere tiltak i forvaltningen. Advokatbladet omtaler en generell bekymring for sårbare barn, barn i foreldrekonflikter og barn i fosterhjem.

Barnevern og domstoler går nemlig på sparebluss. Familievernkontorer er stengt, barn nektes samvær med foreldre med henvisning til smittefare, og mekling etter samlivsbrudd blir ikke gjennomført. I saker hvor Barnevernet normalt er inne, er det nå ingen eller svært begrenset kontakt, sier Ingrid Lauvås, advokat og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett.

– Jeg er overrasket over at vi som samfunn overlater barna til seg selv i en ekstrem tøff situasjon, sier Lauvås.

I en tid hvor samfunnets institusjoner går på sparebluss er det ekstra viktig at hver og en viser omsorg og omtanke gjennom å kontakte dem som har det vanskelig – eller dem som har ansvar for å hjelpe.