Barn og voksne

Reaksjonene i Danmark er sterke etter at USAs president Donald Trump har avlyst sitt planlagte statsbesøk i landet i september.

Årsaken til at presidenten dropper besøket skal være at Danmark ikke vil diskutere et mulig kjøp av Grønland.

Forslaget fra Trump om å forhandle om å kjøpe øya med indre selvstyre og dansk overherredømme har fått danske toppolitikere til å anklage Trump for mye, inkludert den rene galskap.

Det siste er neppe riktig. Sett fra det introverte, USA first-styrte Hvite hus er Grønland en sikkerhetspolitisk god investering i en både faktisk og politisk varmere verden. Øya ligger geografisk sett i Nord-Amerika. Og det er bare 150 år siden USA kjøpte Alaska fra Russland.

At forslaget er taktløst, urealistisk og uakseptabelt er en annen sak.

I juli forsøkte president Trump å påvirke rettspleien i Sverige, gjennom å ringe statsminister Stefan Løfven og spørre "hva vi kan gjøre for å hjelpe". Telefonen kom kort tid etter at den amerikanske statsborgeren og rapperen ASAP Rocky ble pågrepet etter et slagsmål i Stockholm, mistenkt for voldsbruk.

Stefan Löfven svarte at han ikke kommer til å gripe inn i påtalemyndighetens og domstolenes behandling av rapperen. Det fikk president Trump til å uttrykke offentlig skuffelse med Løfven.

Det er verd å merke seg at den selvfølgelighet som maktfordelingsprinsippet og uavhengige domstoler er i Sverige, og som presidentent reagerte negativt på, er den samme som i den amerikanske konstitusjonen.

Som Danmarks tidligere utenriksminister Martin Lidegaard sier, er det presidenten, ikke USA, som blir fornærmet når nordiske demokratier avviser Trumps plumpheter. Til Berlingske sier Lidegaard at han tviler på at avlysningen av presidentens statsbesøk vil skade Danmarks nære forhold til USA. Det er en god situasjonsbeskrivelse.

"When they go low, we go high", sa den forrige amerikanske presidentens ektefelle Michelle Obama i 2016. Hun forklarte senere at det ikke ligger verken ettergivenhet eller overlegenhet i uttrykket, men anstendighet og bevissthet. Ikke bare om skadepotensiale, men også at at motpartens oppførsel ikke må få påvirke oss selv.

Den farlige og udiplomatiske måten den sittende amerikanske presidenten møter nordiske demokratier på, må ikke besvares med samme mynt. Det vil kunne gi Donald Trump hjemlig støtte til sitt konfliktorientert poserende prosjekt.

Den tidligere amerikanske ambassadøren til Danmark har twitret at den sittende amerikanske presidenten er et barn. Overfor slike kan kombinasjonen av voksen overbærenhet og fast avvisning stundom være den riktige medisin.

