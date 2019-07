Babcock må ta regninga

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran utelukker ikke mistillitsforslag mot helseminister Bent Høie (H) ut fra ambulansesituasjonen i nord. Skjæran har rett i at situasjonen er uholdbar.

Forrige uke ble det kjent at Helse Nord har bedt om at kriseplanen for ambulanseflyene forlenges. Årsaken er at Babcock ikke greier å levere ambulansetjenestene, blant annet fordi treningen av besetningen tar lengre tid enn beregnet. Dermed har Luftambulansetjenesten vært nødt til å sette i verk flere tiltak for å holde beredskapen oppe.

Babcock overtok ansvaret første juli. Det er gått tre uker. Helseminister Bent Høie (H) har tidligere, gjentatte ganger, bedyret at beredskapen ville være tilfredsstillende etter første juli. Ap har tidligere gjort det klart at saken også handler om tillit til statsråden. Nå mener altså Ap-nestlederen at Høie tøyer tilliten vel langt.

Når Babcock ennå ikke er i stand til å ta seg av beredskapen, må selvsagt andre gjøre det. Et Bell-helikopter og to jetfly skal brukes til 19. juli. Helse Nord ba forrige uke om at helikopteret stasjoneres i ytterligere to uker.

Luftambulansetjenesten har anslått at krisetiltakene mens Babcock driver opplæring vil koste rundt 15 millioner kroner. Leie av ekstra fly og det militære helikopteret kommer i tillegg. Senterpartiets Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, sier til VG at Babcock bør ta regninga.

I 2018 vant Babcock anbudet om å drifte luftambulansetilbudet, etter 25 år med Lufttransport AS. Babcocks tilbud var 47 millioner kroner billigere per år enn Lufttransports tilbud. Toppe frykter at krisetiltakene kan bli dyrere enn tilbudet fra tapende Lufttransport AS. "De som vant anbudet må ta regningen. Hele anbudet er en skandale hvis det blir både dyrere for det offentlige og svekket beredskap", sier Kjersti Toppe – og det har hun selvsagt helt rett i.

Kjersti Toppe understreker at det aller viktigste nå, er å sikre god beredskap for å ivareta liv og helse. Hun mener overgangsproblemene viser at anbudsutsetting ikke egner seg for luftambulansetjenesten.

Vi spør som kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø i Finnmark: "Når man først går for et operatørbytte, hvor man altså velger lavere pris på bekostning av beredskap, hvordan kan det forsvares å ikke sikre såpass god brukermedvirkning og planlegging at man kan garantere for beredskapen i operatørskifteperioden?" (Nordlys 17. juli.)

Babcock bør erkjenne økonomisk ansvar raskest mulig. Nå er det vanskelig å forstå hvordan statsråden kunne gå god for denne overgangen i Stortinget, og bedyre at beredskapen ville være tilfredsstillende etter første juli. Vi imøteser helseminister Bernt Høies redegjørelse.

Oppsummert Smertelig overgang 1 Babcock vant anbudet om å drifte luftambulansen i Norge i fjor, og overtok 1. juli i år. Selskapet er ennå ikke i stand til å sikre beredskapen, og ekstra sikkerhetstiltak og fly er satt inn. Babcock og statsråden 2 Sp ber Babcock betale for ekstrakostnadene, og helseminister Bent Høie om full redegjørelse. Ap truer med mistillitsforslag. Må ta ansvar 3 Babcock må erkjenne økonomisk ansvar. Statsråden må redegjøre snarest mulig.