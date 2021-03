Avlyser - og krever betaling for det

Rett etter at nedstengingen av Norge var et faktum i mars i fjor, gikk statsminister Erna Solberg (H) ut og sa at “alle må bidra”. Da siktet hun også til hus- og gårdeiere som leier ut lokaler. Overfor NRK viste Solberg til at “mange utleiere gjør det allerede ved at de sier at de har gått ned 20-30 prosent i husleie i en periode”.

Ett år etter har ikke den type romslighet blitt helt gjengs, verken overfor permanente bedrifter og butikker eller midlertidig for arrangementer i regi av kultur- og idrettsaktører. Statens egne eiendomsselskaper, Statsbygg og Forsvarsbygg, viker i alle fall ikke en tomme.

Bergen Matfestival er blant seksti arrangører som har bedt om å få slippe å betale sine fakturaer fra Forsvarsbygg - der de hadde inngått leieavtaler for arrangementer som er blitt korona-avlyst. Subsidiært ber de om at beløpene reduseres.

Det har så langt ikke ført fram. “Vi har kommet leietakere i møte med å tilby utsettelser på innbetaling av leie i inntil tre måneder”, sier Svein Olav Skaar, regionsjef i Forsvarsbygg, til Nationen. Det er en fattig trøst - og ordspillet er ikke intendert.

Bergen Matfestival, som i fjor gikk med et underskudd på 420.000 kroner, må ut med 336.000 kroner i leie for lokaler som aldri er blitt brukt - etter at det er nettopp myndighetene som gjorde arrangementet ulovlig. Det er ikke rart styreleder Rita Steckmest Sivertsen opplever det som urimelig.

Myndighetene sitter på både makten til å avlyse arrangementer - vel å merke av gode, smittevernfaglige årsaker - og på retten til å kreve penger av allerede hardt koronarammede aktører og bransjer.

I fjor sommer hadde Forsvarsbygg leieinntekter på over 47 millioner kroner, betalt inn av rundt 160 sivile leietakere på festningene. Ettergir man det utestående kan det gjerne kalles koronakrisepakke eller nødhjelp - det vil være en viktig håndsrekning til utallige arrangører rundt omkring i landet.

Hvis Forsvarsbygg står på sitt og avkrever sine leietakere husleie, vil arrangørene mest sannsynlig i neste omgang søke staten om å få pengene kompensert - med byråkrati som følge, og fra det som i bunn og grunn er den samme statskassa.

Mange trenger økonomisk bistand fra myndighetene for å overleve koronapandemien. Konkurser og tapte arbeidsplasser er alternativet. Staten blir neppe bankerott av å la være å kreve økonomisk sårbare aktører for husleie som ingen har fått glede av.

Et svar på matfestivalens henvendelse til Forsvarsdepartementet kan ventes til neste uke. Forhåpentlig har de da fått en påminnelse om statsministerens ønske: “Alle må bidra”.