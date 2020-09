Arbeidslivet må gå sin gang

3.800 bussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik, etter at lønnsoppgjøret har strandet på spørsmålet om høyere lønn. Til helgen tas nye 4.000 ut i streik.

Streiken gjør T-banen overfylt og dermed mer smittefarlig. Samfunnsstemmer som Gunnar Stavrum (sjefredaktør i Nettavisen) roper på tvungen lønnsnemnd dersom konflikten øker smittespredningen.

Det er grunn til å minne om at en streik aldri er beleilig. Om den var uten konsekvenser, var poenget borte. Slik fungerer det i arbeidslivet.

Hvis det kommer informasjon om at streiken skaper situasjoner med fare for økt koronasmitte, må myndighetene skjære igjennom og bruke makt for å stanse den, skriver Stavrum.

Det er en mulighet myndighetene alltid har. Men tvungen lønnsnemnd for øyeblikket langt unna å være et nødvendig tiltak.

For det første er ingen tvunget til å bevege seg inn på en overfylt T-bane, slik vi er tvunget til å oppsøke for eksempel et streikerammet sykehus. Bil, sykkel, trikk, beina eller hjemmekontor er alternativer, om ikke alltid praktiske, så mulige.

For det andre har myndighetene latt være å ta i bruk smitteverntiltak i kollektivtransporten. Det er for eksempel ikke krav om munnbind. Brukerne rapporterer om tildels svært begrenset bruk.

For det tredje er smittevernarbeid en nasjonal, tverrsektoriell jobb. Vi innfører noen restriksjoner i noen sektorer, for å slippe å innføre andre i andre sektorer.

Dersom myndighetene skulle komme til at smittespredningen i kollektivtrafikken øker som følge av en lovlig streik, kan de innføre smittedempende tiltak i andre sektorer for å kompensere.

"Fra utsiden minner en busstreik nå om ren utpressing hvor samfunnet blir tatt som gissel for at en liten gruppe arbeidstakere med relativt trygge jobber skal få høyere lønn", skriver Stavrum.

Bare de mest utrygge jobber skal visstnok hjemle streikerett, og da bare i de tryggeste tider. Slik er det selvsagt ikke.

Bussjåførene er sentrale for å holde hjulene i gang, bokstavelig talt, gjennom pandemien. Samtidig er de selv utsatt for smitte, med en stadig strøm av ukjente forbi seg inn døra på bussen. Forsikringsselskapene, som lever av å vurdere risiko, vurderer å kutte ut sjåfører fra sine yrkesskadeforsikringer.

Regjeringen har hatt som mål at normale samfunnsprosesser skal gå så langt det er mulig gjennom pandemien. Vi kan trygt legge til grunn at dette gjelder også for lønns- og arbeidsvilkårsdannelse.