Åpne kommuner skaper tillit, lukkede kommuner bryter loven

– Det er viktig med åpenhet. Det handler litt om tillit. For oss som er tvangssammenslått og har hatt en del politisk uro, er det særlig viktig å være ryddige og åpne, sier Ogne Undertun, Ap-ordfører i Ørland.

Kommunen på Fosenhalvøya i Trøndelag ble sammenslått av tidligere Ørland og Bjugn fra 2020. Da ble det ekstra viktig med gjennomsiktighet omkring politiske prosesser.

Å gi de nesten 10.500 innbyggerne og mediene mulighet for innsyn i dokumenter og prosesser som leder fram mot beslutninger ble sentralt for å sikre tillit og best mulig oppslutning om det som blir vedtatt.

Etter å ha ligget på 34. plass i 2021, i undersøkelsen der Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg sjekker hvordan alle landets kommuner håndterer innsyn, gikk den sammenslåtte trøndelagskommunen til topps i år.

Ørland deler førsteplassen med Rindal kommune, med i underkant av 2000 innbyggere, sør for Trondheim. – Vi ønsker å gjøre alt mest mulig åpent for innbyggerne. Det har vært godt jobbet av staben, sier Sp-ordfører Vibeke Langli.

For full uttelling på Åpenhetsbarometeret, må kommunene ha gode postlister der dokumenter publiseres i sin helhet. De beste kommunene er også raske til å besvare krav om innsyn og har gode rutiner for å publisere politiske dokumenter.

Hvorfor skal kommunene drive med dette? Kravene er nedfelt i Offentleglova. Systemene skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale, selve grunnlaget for et deltakende demokrati. Alle skal kunne følge og få innsikt i myndighetenes beslutninger, før de blir vedtatt.

Som Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg påpeker, er det positivt at stadig flere kommuner har digitale postlister med gode søkemuligheter, der innbyggerne kan finne fram. Kommunene har også blitt bedre til å opplyse om innsynsretten på hjemmesidene sine.

Men ikke alt er fryd og gammen. Hele 63 kommuner bryter rett og slett norsk lov. De svarte ikke i det hele tatt på innsynskrav. Det er nesten dobbelt så mange som i 2021.

I de ulike kommunene kan det være forskjellige interne, personalavhengige grunner, mangel på bevissthet eller dårlige rutiner som gjør at innsynsretten ikke overholdes. Det er imidlertid ikke rom for å se på innsyn som et brydderi som skaper uro og debatt.

Vi må vite hva politikerne jobber med og hvordan de jobber med saker som angår samfunnet som helhet. Noe annet er potensielt skadelig for lokaldemokratiet og den offentlige samtalen.

Verken administrasjonen i kommunen eller de lokale folkevalgte har noe valg, de må jobbe med å øke bevisstheten og gjennomføringen av innsyn og tilgangen på informasjon i samfunnet. Noe annet svekker tilliten.