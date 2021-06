Åpenhet bare når det passer

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"Full transparens og åpenhet, slik at kunden får nøyaktig samme informasjon som vi selv sitter på. Vi tror dette arbeidet fører til bedre lojalitet", sier bærekraftsansvarlig i Coop Norge, Per Løberg Eriksen, til Nationen.

Slik presenterer han matvarekjedens prosjekt med å merke egne merkevarer med en QR-kode som kundene kan scanne med mobiltelefonen - for å få opp informasjon om produktet de tenker å kjøpe.

Scanner vi tunfiskboksen skal vi kunne lese hvor og når fisken er fanget, med hva slags redskap fra hvilken båt, om fisken er fra en forsvarlig forvaltet bestand og hvilken foredlingsfabrikk den har vært innom.

Tunfisk har både miljømessige og sosiale utfordringer i verdikjeden. Det er ikke likegyldig hva slags bestand den fanges fra, ei heller hvilke vilkår og arbeidsforhold fiskerne og foredlerne jobber under.

Oppmerksomhet omkring dette er veldig bra. De store kjedene må ta et ansvar for hele verdi- og produksjonskjeden for maten de selger. Det inkluderer arbeidernes situasjon, råvarene og hvordan naturressursene utnyttes.

Coop ser selvfølgelig også at dette er en måte å tilfredsstille krav fra sosialt og bærekraftig bevisste kunder som vil vite hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Åpenhet lønner seg.

Vi ser stadig at forbrukere reagerer kraftig på mangelfull eller direkte misvisende merking av mat. Når Coops poteter beskrives som "fra utvalgte land" på den ene siden av emballasjen og "fra Israel" med liten skrift på den andre, framstår det i beste fall komisk, men også lite troverdig. Det bygger ikke opp under den lojaliteten Eriksen og dagligvarekjeden er opptatt av.

Det gjør heller ikke nyhetene om Coop-sjefenes oppblåste lønninger. Det har vært mye oppmerksomhet omkring Torbjørn Skei, sjef i Coop Midt-Norge, sin årslønn på fem millioner kroner, samt for avtalen han har om gullpensjon livet ut med over 3,5 millioner kroner utbetalt årlig.

Selv mener Skei seg utsatt for en drittpakke fra Nettavisen etter deres kritiske journalistikk, også om at medlemmene av samvirket etter en vedtektsendring ikke lenger er direkte representert i styret for dagligvaregiganten. Skei har valgt å gå ut av styret for Coop Norge for å skape ro rundt saken.

Coop reklamerer med åpenhet og transparens om matvarene når de selv mener det er gunstig for omdømmet. Da må de på strak arm kunne svare på spørsmål om hvorfor samvirkelederne har lønninger i flere millionersklassen og livslange pensjonsavtaler som også omfatter ektefeller.

Grasrota reagerer når samvirkelagsmodellen, som tidligere var styrt av fellesskapets interesser, overtas av økonomiske interesser. Da henger slagordet "Litt ditt" i en tynn tråd. Bare reell åpenhet kan bøte på skadene.