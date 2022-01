Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken anbefalte før jul fylkestinget å sende søknad til Stortinget om å oppløse det tvangssammenslåtte storfylket. Slik fulgte Jacobsen opp avtalen mellom de partiene som fikk det politiske flertallet etter valget i 2019.

Tidliger i desember sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK at Viken ikke trengte å bekymre seg for pengene. Det vil si kostnadene knyttet til en oppløsning.

I forkant av Jacobsens anbefaling, ble det lagt fram en rapport om konsekvensene av oppløsning av Viken. Deler av rapporten omtales som tendensiøs, med mye skryt av hva storfylket kan avstedkomme, som for eksempel "å sette dagsorden og påvirke nasjonale og til dels internasjonale prosesser".

Vi antar at det for innbyggerne i Østfold, Akershus og Buskerud, fra Halden til Hallingdal, er viktigere med styrket lokaldemokrati og gode tjenester - enn hva fylkeskommunen kan være for folk som vil "sette dagsorden internasjonalt og påvirke internasjonale prosesser".

Vi minner i den forbindelse om at om at våre folkevalgte i Stortinget har en egen utenrikskomité, og at landets regjering er utstyrt med en utenriksminister og et helt utenriksdepartement.

Deler av Viken-rapporten kan altså være egnet til vitsing om stormannsgalskap i et megafylke som innbyggerne aldri har bedt om. Mens enkelte i fylkesadministrasjonen har drukket for mye tran.

Mindre underholdende er det at diskusjonen innad i Ap kan ende med at fylkespartiet sier nei til oppløsning, valgløfter til tross. Dersom Ap skulle ende på et nei-standpunkt, kan de blokkere en oppløsning av Viken, ifølge Budstikka.

Høyrepartiene (Høyre, Krf og Venstre) vil beholde megafylket, og har 27 representanter. For å få flertall i fylkestinget er det nødvendig med 44 stemmer. Dermed ligger Aps 23 representanter an til å avgjøre Vikens fremtid, skriver Nettavisen.

Ap-veteranen Martin Kolberg leder samarbeidsutvalget som skal legge til rette for avstemningen i representantskapet i Viken 5. februar.

Kolberg er leder i Buskerud Arbeiderparti, men ønsker ikke å si hva han mener om oppløsning. "Arbeiderpartiet er et styringsparti og vil ikke gjøre samme feil som da Viken ble etablert, da ingen tenkte på konsekvensene", sier Kolberg kryptisk til Budstikka, mer kryptisk enn godt er all den tid Ap tidligere har lovet oppløsning.

En kan selvsagt gjøre seg interessant når viktige prosesser pågår. Samtidig bør det være grunn til å anta at Ap i Viken er seg ansvaret bevisst, støtter sitt eget fylkesråd og respekterer velgernes forventninger om at politikere holder ord. Alternativet er å fremme politikerforakt.