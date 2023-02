Arbeiderpartiet har vært kriserammet mer eller mindre siden partiet gikk i regjering med Senterpartiet høsten 2021. Det er lett å glemme at partiets nedtur startet lenge før strømprisene tok av.

Partiet gjorde et elendig valg i 2017. 27,4 prosent oppslutning var ned 3,5 prosent fra forrige valg. Den ansvarlige for organisasjonen og valgkampen var Trond Giske. Den daværende nestlederen hadde fått oppgaven av partileder Jonas Gahr Støre, meldte VG.

Kort tid etter valget tok Støre vervet som finanspolitisk talsperson fra Marianne Marthinsen, og ga det til Trond Giske, selv om Marthinsen nøt stor respekt i vervet, og selv om den andre nestlederen, Hadia Tajik, advarte mot å sette inn Giske. Marthinsen forsvant senere ut av rikspolitikken.

Senere falt både Giske og Tajik for eget grep ut av partiledelsen. Giske kunne ikke fortsette, etter at partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Tajik måtte ut etter rot og uklarheter rundt pendlerbolig-rettigheter og boforhold.

Vårens landsmøte skal sette sammen et nytt lederlag. Det vil trolig bli valgt to nestledere under Jonas Gahr Støre.

En undersøkelse fra InFact for ABC Nyheter denne uka viser at nesten halvparten av Aps velgere svarer at Støre ikke er rett mann som partileder. Grunnen til at Støre likevel sitter relativt trygt er at det ikke finnes klare konkurrenter.

Trond Giske har sterk støtte fra andre partiers velgere, særlig Frp-velgere. Blant Aps velgere mener bare 9 prosent at den tidligere nestlederen fra Trondheim er rett mann som partileder.

Både Hadia Tajik (11,3) og Tonje Brenna (14,1 prosent) har mer tillit enn Giske i Ap-velgermassen. Den sittende nestleder Bjørnar Skjæran peker nesten ingen i partiet på. Veteranen Anniken Huitfeldt, i dag utenriksminister, var ikke et alternativ i InFacts undersøkelse. Det burde hun vært.

For å sikre velferd og bruk av hele landet trenger nasjonen et handlekraftig Arbeiderparti. Vi er enig med tidligere nestleder Trond Giske i at persondebatter neppe løfter Arbeiderpartiet.

Derfor må landsmøtet i mai velge en partiledelse som fungerer som et lag, og som kan ta kampen for mindre forskjeller og et tryggere og grønnere Norge, heller enn å skule på hverandre og drive renkespill.

Vi er usikre på om resirkulering av gamle kamphaner er veien å gå. Men Tonje Brenna bør, som representant for Utøya-generasjonen, ha en naturlig plass i Arbeiderpartiets ledelse.