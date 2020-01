Ap kan stoppe ulvekonflikten

Onsdag kveld var rundt 1500 mennesker samlet på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Tilreisende fra store deler av østlandet, og fra Värmland i Sverige, deltok i fakkeltoget og markeringen mot regjeringas rovdyrpolitikk. Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og Aps landbrukspolitiske talsmann, Nils Kristen Sandtrøen, deltok.

Det var Naturbruksalliansen, der blant andre Bondelaget, Småbrukarlaget, Skogeierforbundet, Norskog og Jeger- og fiskeforbundet inngår, som arrangerte den massive markeringen. Både Mangen- og Rømskog-ulvene trafikkerer Aurskog-Høland og Bjørkelangen.

Bakgrunnen for demonstrasjonen på Bjørkelangen, er Klima- og miljøminister Ola Elvestuens overprøving av rovviltnemndene. I fjor vedtok nemndene å felle ulvene i Mangen-reviret og i Rømskog-reviret – i tråd med bestandsmålet for ulv og rovdyrforliket i Stortinget.

Nyttårsaften satte som kjent Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) bom for å ta ut de to flokkene. Reaksjonene var naturlig nok sterke. Ikke minst i Akershus, Hedmark og Østfold, der de to flokkene beveger seg. Samtidig er det tredje gang regjeringa overkjører rovviltnemndenes vedtak om forsvarlig forvaltning, og frustrasjonen i Bygde-Norge øker naturlig nok for hver gang.

Annonse

Forrige uke fremmet Sp et representantforslag om lisensfelling i de to revirene i Stortinget. «Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Rømskogreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode,» heter det i forslaget.

Sp ønsket et hastevedtak i saken. Dess lengre tid som går, dess vanskeligere blir det å ta ut de to flokkene. Men forslaget ble sendt til energi- og miljøkomiteen for videre behandling, og der står saken. Alt tyder på at det vil ligge i Aps makt å avgjøre om Sp-forlaget får flertall.

Frp flagger nå at partiet vil støtte Sp-forlaget: «Vi har vært uenige i en del av de beslutningene som regjeringen har kommet med når det gjelder rovdyrforliket og om det blir fulgt opp i tråd med det som Stortinget har ønsket», sier stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud, til NRK.

Spørsmålet er hva det vil bety at det er miljøkomiteen som skal behandle saken, og ikke næringskomiteen, der altså Nils Kristen Sandtrøen – som representerer Hedmark – sitter. I miljøkomiteen er Aps klimapolitiske talsmann, Espen Barth Eide fra Oslo, dominerende. Ap sier til NRK at partiet foreløpig ikke har tatt stilling til forslaget.

Bjørkelangen-demonstrantenes - og vårt - håp er at et samlet Ap så snart som mulig støtter Sp-forslaget. Rovviltnemndenes vedtak om felling av ulv i revirene Mangen og Rømskog, må respekteres.