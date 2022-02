Alvorstungt i Europa

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Tidlig torsdag morgen holdt president Putin sin dystre tv-tale, der han ga beskjed om at Russland har satt i gang en militær operasjon i Øst-Ukraina. Operasjonen er "svar på trusler" fra Ukraina, hevdet Vladimir Putin. Russland er ute etter "juntaen" som styrer i Kyiv, sa den russiske presidenten.

I tv-talen truet også Putin andre land. Ethvert forsøk på hindre den russiske operasjonen vil føre til "konsekvenser som de aldri før har opplevd", sa den russiske presidenten.

Natt til torsdag ble det også klart at en militær operasjon i Øst-Ukraina var i full gang. Russiske styrker gikk i land ved Odesa. Kharkiv, Ukrainas nest største by, ble utsatt for rakettangrep, ifølge Interfax og det ukrainske innenriksdepartementet.

Torsdag formiddag melder flere medier om kraftige eksplosjoner i Kharkiv, Kyiv og flere andre ukrainske byer. BBC melder om eksplosjoner i Odesa og i det nordøstlige Ukraina. AFP melder om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet, nær frontlinjen i Øst-Ukraina. Reuters melder at det er hørt en rekke eksplosjoner på russisk side i Belgorod-provinsen, som grenser til Ukraina.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba betegner de russiske angrepene som en fullskala invasjon. "Fredelige ukrainske byer er under angrep. Dette er en aggresjonskrig", sier Kuleba.

Annonse

Russlands aggressive angrep på Ukraina krenker helt åpenbart landets klare rett til suverenitet, og er i strid med folkeretten.

Ukraina er ikke er medlem av Nato. Dermed utløser ikke det russiske angrepet Natos kollektive forsvar. Men EU, Storbritannia og USA svarer med sterke økonomiske reaksjoner mot Russland. Norge slutter seg til sanksjonene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer angrepene på det sterkeste, og understreker at Russland opptrer i strid med folkeretten. "Det er et alvorstungt øyeblikk i Europas historie", sa Jonas Gahr Støre til NRK. Han uttrykte bekymring for sivilbefolkningen. Bekymring for barn, kvinner og menn i Ukraina som nå lever under frykten for en krigsmaskin som ruller inn og treffer dem fra lufta.

"Lidelsen og frykten de vil oppleve bekymrer meg", sa Støre, som mener vi må til annen verdenskrig for å finne invasjoner av dette omfanget.

FNs generalsekretær, António Guterres, innledet i natt hastemøtet i FNs sikkerhetsråd i med en følelsesladd appell: "President Putin: Stopp soldatene dine fra å angripe Ukraina. Gi fred en sjanse. For mange mennesker er allerede døde. I menneskehetens navn, hent soldatene hjem til Russland", sa Guterres, som helt til det siste forsøkte å hindre Putin i å gå til angrep. Underveis i møtet kom meldingene om eksplosjoner i Kyiv og andre byer.

Nå tikker meldingene om drepte ukrainere inn fra forskjellige områder av landet.

Det er et alvorstungt, dypt tragisk og skremmende øyeblikk i Europas historie.