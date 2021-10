Alvorlige varskurop fra Mattilsynet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"Slik forholdene er i dag er det umulig å jobbe på en trygg og effektiv måte for å ivareta god dyrevelferd i Norge".

Sitatet kommer fra veterinær og seniorinspektør i Mattilsynet, Iselinn Cecilie Bleivik, i en ytring på nrk.no. Sammen med 68 kolleger roper hun varsku om så store ressursproblemer at de ikke får gjort jobben sin: å forebygge og stoppe vanskjøtsel av dyr.

Dette er dessverre ikke nytt. I sommer publiserte Nationen en rekke saker om det samme, der det blant annet kom fram av Mattilsynets årsrapporter at de nå gjør 70 prosent færre dyrevelferdstilsyn enn de gjorde for fem år siden.

I et åpent brev til daværende landbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF), skrev en anonym ansatt i Mattilsynet at "Vi har ikke mulighet til å gjøre annet enn brannslukking".

Her i landet har vi en lang tradisjon for sterke tilsynsorganisasjoner som skal opprettholde fagligheten i systemene. Det ideelle tilsynet er imidlertid det som kan komme inn tidlig i saker og være rådgivende organ, ikke et som er så ribbet for ressurser at det kun blir "løpende etter" og agere på alvorlige varsler.

Det er et politisk ansvar å prioritere Mattilsynet. De siste årene har sektoren blitt offer for Solberg-regjeringas avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Ostehøvelkutt har ført til nedbemanning over lang tid, der det burde vært bemannet opp.

Fra 2016 til 2020 ble antall årsverk redusert med cirka 15 prosent. Samtidig øker antall innkomne saker og varsler om syke, magre eller mishandlede dyr som ikke får nok stell eller tilstrekkelig tilsyn.

Dyrevernsorganisasjoner, aktivister og engasjerte enkeltpersoner vil alltid varsle om brudd på god dyrehelse. Det er bra. Men når Mattilsynet kun har kapasitet til å føre et minimum av tilsyn, faller dyrehold med alvorlige avvik ut av lista - og ser ut som en politisk suksess på papiret.

Den Norske Veterinærforening har gjentatte ganger sagt ifra om ressurssituasjonen. Når fagfolk skrur på varsellampene, er det utvilsomt med ekstra alvor og tyngde. Dyr lider. Dyreeiere trenger hjelp.

Det burde virkelig uroe politikerne når Mattilsynet varsler at de parallelt ikke har kapasitet til nødvendige tilsyn for å verne landet mot innførsel av farlige smittestoff og ikke ser seg rustet til å håndtere et smitteutbrudd. Da står folkehelsa i fare.

Dyrevelferd og folkehelse er to fagområder som virker logisk å legge under én etat, men per i dag gjør knappe ressurser begge områder skadelidende.

"Arbeidsvolumet vokser i komplett utakt til systemene, stillingene og kompetansen", skriver Iselinn Cecilie Bleivik. Den nye regjeringa – og i særdeleshet landbruksminister Sandra Borch – må høre når alarmen går og sette Mattilsynet i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag.