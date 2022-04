Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i jordbruket var 426.500 kroner i 2021. For 2022 har Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) prognostisert en nedgang til 386.100 kroner, på grunn av betydelig kostnadsstigning i sektoren.

Både staten og bøndene legger BFJs tall til grunn for kommende jordbruksoppgjør. Partene vil nok også legge til grunn at gjennomsnittlig årslønn i Norge anslås til 632.000 kroner i år.

Inntektsgapet blir dermed på 246.000 kroner. Dette gapet skal tettes gjennom en "forpliktende og tidfestet plan", lover regjeringserklæringen. Det er den Sandra Borch er forpliktet på, når hun neste uke skal legge fram statens tilbud.

Denne uka er det bøndenes organisasjoner som skal kreve. De må kreve etter medlemmenes behov, ikke etter statens handlingsrom. I Snåsa og på Tynset melder hele grendelag sine besetninger inn for slakt.

Store kornprodusenter skrur igjen på rådyr gjødselbruk. Matproduksjonen vil etter alle solemerker gå ned. 22 ordførere i Innlandet kaller det "en storskala-krise" og sier i brev til regjeringen at det haster med å berge jordbruket i distriktet.

Det er gode grunner til at bøndene bør tette inntektsgapet med minimum 61.500 kroner nå. Den lovede tettingen skal nemlig "baseres på et nytt tallgrunnlag", lover regjeringen. Grytten-utvalget jobber med et nytt og mer korrekt inntektstall for bøndene, et som ikke inneholder vederlag til egenkapital.

Den nye bondeinntekten vil bli mye, mye lavere enn dagens falske inntektstall. Inntektsgapet som regjeringen må tette, er i realiteten mye større enn 246.000 kroner per årsverk.

Det kunstig lave inntektsgapet mellom bønder og andre grupper utgjør totalt rundt 10 milliarder kroner. Det betyr at bøndene må ha minst 2,5 milliarder til tetting i forhandlingene i mai. I tillegg kommer kostnadskompensasjon på minst like mange milliarder, og en milliard til inntektsutvikling i 2023.

Vi frykter at den frustrasjon og desperasjon som nå preger næringen, vil slå ut i raseri og aksjoner av hittil ukjent omfang i Norge, dersom årets oppgjør ikke gir inntektstaperne i norsk matproduksjon det de er lovet.

Dersom vi forutsetter at det skal forhandles på noe som ligner vanlig måte, må bøndenes utgangskrav til staten må være godt over 10 milliarder kroner i år.

Noen vil mene det er et for høyt krav. Vårt svar er: Et krav som bygger på bøndenes behov OG på gjeldende regjeringserklæring kan ikke være for høyt.