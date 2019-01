Aleris: Viktig prinsippsak for norsk arbeidsliv

Rett til fast ansettelse

1 Fagforbundet går til rettssak mot Aleris Ungplan og Boi for retten til fast ansettelse for 24 medlemmer som har hatt regulære arbeidsoppgaver for Aleris over tid.

"Konsulenter"

2 Det private helse- og omsorgsselskapet hevder medarbeiderne er "konsulenter som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven".

EØS

3 Aleris har hevdet at fast ansettelse for de 24 er i strid med EØS-retten. Også uavhengig av EØS, er Aleris-saken en avgjørende prinsippsak for norsk arbeidsliv.