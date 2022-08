Alarmerende fra Engerdal

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I møte med ledelsen i Bondelaget sentralt og på fylkesplan forrige uke, advarte Engerdal Bondelag: Dersom det ikke tas noen grep i landbrukspolitikken nå, vil små og mellomstore bruk i store deler av Distrikts-Norge snart høre fortida til.

"Før overtok naboen jorda når noen la ned, nå blir den liggende brakk", sier leder i Engerdal Bondelag, Halvor Hansson, til Nationen.

Dersom naboen allerede har lagt ned drifta, så er det ingen nabo til å ta over. Så urovekkende enkelt er det. "Det er ikke bare smålapper og myrstykker som legges brakk. Det rammer i økende grad bedre og større arronderinger", advarer bondelagslederen i Engerdal.

Så viser også tall fra SSB at kun 53 prosent av jordbruksarealet i Trysil og Engerdal er i bruk. 47 prosent er allerede brakklagt. Gjengroingen brer om seg. Melkeleveransen fra regionen er mer enn halvert. På slutten av 1980-tallet ble det levert 11 millioner liter melk. I dag leveres det under fem millioner liter. Det er en illevarslende utvikling.

Advarselen fra Engerdal bør nå landbruksminister Sandra Borch (Sp) raskest mulig.

Det er liten tvil om at bondelagslederen i Engerdal har rett i at vi nå ser konsekvensene av kravene om stadig økt effektivisering i norsk landbruk. "Denne politikken medfører at mange bruk legges ned hvert år, slik at andre får plass til økt produksjon. Slik flyttes produksjonen til sterkere områder, og blir i realiteten sentralisert", sier Halvor Hansson.

Hansson, og mange andre med ham, mener den lave prisen på kraftfôr er en stor del av problemet. Det vises til at kraftfôret tidligere var mye dyrere enn grovfôr, slik at det lønte seg å dyrke mest mulig grovfôr selv.

Dermed ble det en relativt god arbeidsdeling i norsk jordbruk. Kornbøndene fikk et greit oppgjør for å levere korn til kraftfôr, mens distriktsjordbruket brukte alle tilgjengelige arealer for å være mest mulig selvberget med fôr til kua.

"Når kraftfôret er så rimelig som nå, har verdien av egenprodusert grovfôr sunket tilsvarende. Det er i realiteten en voldsom nedskriving av eget arbeid og egne ressurser, både for kornbonden og melkeprodusenten", sier Halvor Hansson til Nationen.

Debatten om dyrere kraftfôr er krevende, men nødvendig. Krevende fordi mange husdyrprodusenter (svin, kylling) er avhengig av at kraftfôret ikke er for dyrt. Bonde kan bli stående mot bonde.

Samtidig er det helt uansvarlig å la innmark og beiter gro igjen her i landet. Norge trenger så stor matproduksjon som mulig, og produksjon i hele landet. Ellers kan verken beredskap eller bosetting sikres.