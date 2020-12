Jula er høytid også for matsvinn. Tall fra de siste rapportene viser at sløsing med mat fortsatt skjer i stor stil. Ifølge Matvett og Norsus ble det kastet 417.000 tonn spiselig mat i Norge i 2019. Det tilsvarer 78 kg per innbygger.

Én ting er at det er moralsk forkastelig å håndtere mat på den måten. Det er respektløst overfor matprodusentenes arbeidsinnsats, og overfor dem som ikke har tilgang på nok mat.

Mange har i oppveksten blitt bedt om å “tenke på de fattige barna” som er mindre heldige enn oss, og spise opp maten. Maten vi kaster kunne mettet 800.000 mennesker. Kan vi være bekjent av det?

En annen side av saken er at matsvinn på dette nivået betyr et samlet økonomisk tap på over 20 milliarder norske kroner. Og det er svært lite bærekraftig. Matsvinnet tilsvarer 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år.

Vi forbrukere kan ta vår del av ansvaret. Vi står for litt over halvparten av matsvinnet, og hoveddelen av det vi kaster er måltidsrester og bakervarer. Det er i seg selv et tegn på at matvarer i Norge er for billig.

Matindustrien, dagligvarehandelen og serveringsbransjen er de tre neste på kaste-lista, mens grossistleddet bidrar minimalt til matsvinnet.

Matbransjen og myndighetene er på veg mot å nå første delmål i avtalen de signerte i juni 2017. Det er et lyspunkt at bransjen frivillig har redusert svinnet med 12 prosent mellom 2015 og 2019.

Men i tråd med FNs bærekraftmål skal det halveres innen 2030. Spørsmålet er om vi kommer dit uten å få på plass en matkastelov.

Behovet for - men ikke minst byråkratiet ved å håndheve - en slik lov er omdiskutert. I 2018 var det flertall på Stortinget for en matkastelov. For ett år siden lå den på skrivebordet hos Miljødirektoratet. Den er ikke fremmet siden.

“Loven kommer, men vi vet ikke når”, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) til NRK i desember i fjor.

Inntil videre er det forbrukermakt og våre holdninger som gjelder. Vi kan benytte oss av tilbud på varer med kort holdbarhet. Vi kan kjøpe de grønnsakene som har feil og mangler, vi kan spise brødet fra i går, bruke matredder-apper og kreative oppskrifter for utnytting av middagsrester.

Jula er tradisjonelt høytid for god mat, og mye mat. Å kaste mat har ingen plass i jula, og bør ikke ha det ellers i året heller.