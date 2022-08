Acers rolle flombelyst

Torsdag kveld satte Sørvest-Norge enda en ny strømprisrekord, med nær 6 kroner per kilowattime. Mens regjeringa fortsetter sitt evinnelige utredningsarbeid. Evinnelig, med ett unntak: Når det gjelder å finne ut hva EU mener, slik at energiministeren ikke risikerer å utforske handlingsrommet i EØS.

For nå skal "utredningen" energiminister Terje Aasland (Ap) har bestilt fra Reguleringsmyndigheten for energi, RME, ligge på Aaslands bord. Det betyr i praksis Acers vurdering. Acer er som kjent EUs kontrollorgan for energi, som skal påse at krafta flyter fritt. Og at EU/EØS-landene følger markedsreglene i EUs energiunion, som Norge er innlemmet i gjennom stortingsflertallets ja til EUs energipakke 3.

RME er Acers forlengede arm i Norge, utenfor innflytelse fra norske myndigheter, regjeringa og Stortinget. RME-direktør Tore Langset blir en slags dommer, på EUs vegne, for hva regjeringa kan gjøre - og ikke gjøre med krafteksporten.

Hovedregelen er at strømmen skal flyte fritt ut av Norge. Eksportkapasiteten er som kjent økt kraftig gjennom de to siste utenlandskablene. Derfor importerer Sør-Norge EU-priser på energi.

En kan mene mangt om at landets energiminister går til RME (Acer) framfor å be om en hasteutredning fra eget departement.

En ting er sikkert: Acers rolle i norsk energipolitikk blir grundig flombelyst. Ved først å henvende seg til RME, viser altså energiminster Terje Aasland hvor viktig det er at EU ikke skal utfordres når den norske regjeringa eventuelt utformer regulering av norsk krafteksport. Det skal med andre ord ikke utforskes noe handlingsrom i EØS ved å utrede Norges behov før regjeringa henvender seg til EU/Acer - og eventuelt går i forhandlinger om løsninger.

Dersom RME er kommet til at det finnes rom i fri flyt-regelverkets unntaksbestemmelser for å regulere strømeksporten av hensyn til forsyningssikkerheten i Norge, vil nok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) være tilfreds.

Å regulere kraftprodusentene uten å sette makspris (eller annen prisregulering), innebærer høyst sannsynlig høyere strømpris. "Dessverre", var alt energiministeren kommenterte med fra Arendalsuka.

Det finnes ikke unntaksbestemmelser til å kunne regulere eksporten ut fra hensynet til å holde strømprisene i energi- og vinterlandet Norge nede. Det ser regjeringa ut til å slå seg til ro med. Det innebærer at prisen på norsk strøm fra vannkraft, og den europeiske gassprisen (som bestemmer prisnivået for den europeiske energimiksen) utjevnes.

En utjevning av prisforskjellen mellom Norge og EU-landene innebærer blant annet at norsk kraftforedlende industri, og andre deler av næringslivet, mister sitt konkurransefortrinn. Og det er stikk i strid med hva finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lovet.