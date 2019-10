Abiy Ahmed skaper håp

Nobelprisen for 2019 går til Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Det er et godt valg.

Abiy Ahmed får prisen for sitt arbeid for fred med nabolandet Eritrea. Han får også prisen for arbeidet med forsoning innad i Etiopia. Ahmed har vist at han er inkluderende i eget land, og ser ut til å ha de riktige forutsetningene for å kunne samle Etiopia på tvers av religioner og etniske motsetninger. Ahmed har også bidratt betydelig til annet viktig fredsarbeid i Nord-Afrika.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til komiteens konklusjonen om at statsminister Abiy Ahmed har utgjort en betydelig forskjell, og er den som har gjort mest for å sikre fred det siste året.

Abiy Ahmed har ikke vært statsminister i Etiopia i mer enn halvannet år. Framfor å vente og se an utviklingen, har altså komiteen valgt å styrke statsministerens frihetskamp med fredsprisen. Det la også lederen av den norske nobelkomiteen, Berit Reiss Andersen, vekt på da hun begrunnet komiteens valg. Det er modig.

Annonse

Det er gledelig at komiteen, under kyndig ledelse av Reiss Andersen – som er en høyt respektert jurist internasjonalt, velger en utnevning som uten tvil er i tråd med Alfred Nobels testamente.

Ifølge Alfred Nobels testamente, skal fredsprisen gå «åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser». Prisen skal altså gå til personer som driver fredsskapende arbeid.

Den første fredsprisen ble delt ut i desember 1901, til herrene Frédéric Passy og Henri Dunant. Dunant grunnla den første internasjonale Røde Kors-komiteen. Passy fikk prisen for «å være en av grunnleggerne av Den interparlamentariske union og også organisatoren for det første franske fredsforbund». Seremonien fant sted i Stortinget. Stortingspresident Carl Berner holdt en kort tale. Deretter annonserte Jørgen Løvland (som ble statsminister i 1907) navnet på de to vinnerne. Ingen av prismottakerne var til stede.

Siden er prisen delt ut hvert år – med enkelte unntak. Flere utdelinger har vært kontroversielle. Den mest kontroversielle var nok i 1974, da prisen ble delt mellom irske Sean MacBride og den japanske statsministeren Eisaku Sato. Begrunnelsen var blant annet at Sato var motstander av atomvåpen. Det viste seg senere å være feil. Mye tyder også på at Sato selv sto bak kampanjen som endte med at han fikk fredsprisen.

Nobels fredspris 2019 til Etiopias statsminister Abiy Ahmed må også forplikte. Etiopia har en lang og krevende vei å gå for å sikre fred, menneskerettigheter og demokrati. Ikke minst fordi landet mangler demokratiske tradisjoner.

Oppsummert Nobels fredspris 2019 1 statsminister Abiy Ahmed får fredsprisen for sitt arbeid med fred på Afrikas horn, og for arbeidet med å samle og demokratisere sitt eget land, Etiopia. Et godt valg 2 Framfor å vente og se an utviklingen, har komiteen valgt å forsøke å styrke statsministerens frihetskamp gjennom freds­prisen. Det er et godt og modig valg. Forpliktelse 3 Det påligger også Abiy Ahmed et ansvar for å videreføre demokratiseringen innad i Etiopia. Det er en lang vei å gå. Etiopia har ingen demokratiske tradisjoner.