Å være bonde kan være en ensom jobb

Å være bonde i dag kan være en ensom jobb. Færre aktive bønder betyr også færre kolleger, og et mindre nettverk i nærområdet. Da er det viktig å ha på plass systemer og et apparat som kan fange opp bønder som trenger mental hjelp.

Brekker du en arm eller forstuer en fot, ser alle at du trenger hjelp. Like lett er det ikke å se når du sliter psykisk. Vi har tidligere erfart hvor galt det kan gå, når man ikke lenger orker å gå i fjøset, eller gi dyra det de trenger og skal ha av stell.

Et nytt prosjekt i Innlandet, som er omtalt her i Nationen, skal se på hva det er som har størst betydning for bønders psykiske helse og hvilke tiltak som vil fungere best.

Les også: Nytt helseprosjekt skal ruste bønder til å takle kriser

I forprosjektet kommer det fram at det viktigste tiltaket er å jobbe forebyggende; "tilgang på sosialt nettverk, ferie og fritid, gode arbeidsforhold og forutsigbare økonomiske forhold, er faktorer som bidrar til en god psykisk helse", sier daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Signe Opsahl.

Annonse

Bønders psykiske helse har ofte gått under radaren. Sysselsatte i landbruket har en dårligere psykisk helse, sammenlignet med andre yrkesgrupper i Norge, skriver psykolog Trond Løkling og forsker Brit Logstein i kronikken "Ikke bare gøy på landet". Krav til økt effektivisering, profesjonalisering av yrket, kutt i melkekvoter, klimakutt og klimaenderinger er med på å gjøre hverdagen mer krevende enn før.

Derfor blir det nå tatt grep for at rådgiversystemet skal lære mer om hvor viktig en god, psykisk helse er. Tine og Nortura har samlet rådgiverkorpsene sine til kurs og kompetanseheving. "Gårdbrukerne har jo ikke en kantine der de møter kolleger. I tillegg har mange bekymringer knyttet til økonomi og mange sier at de er bekymret for negative endringer i markedet, avlingssvikt og politikken", sier fagsjef i Tine Rådgiving, John Fløttum.

Les også: Tine og Nortura trapper opp satsing på psykisk helse

Arbeidet som blir gjort med å systematisere data fra slakteriene, vil være viktig også i forebyggingsarbeidet. Møkkete dyr eller dårlig dyrehelse kan være symptomer på noe større.

Ifølge Brit Logstein, som har tatt doktorgrad på bønder og psykisk helse, føler en femdel av unge bønder seg ensomme i dag. Stor arbeidsmengde, dårlig økonomi, høy gjeld, eller ansvarsfølelsen for å videreføre familiegården kan påvirke den mentale helsen, men også samfunnsutviklingen generelt, og en opplevelse av at matproduksjonen og bondeyrket blir marginalisert.

Å snakke om psykisk helse er en helt nødvendig for å forebygge, ikke minst for at det skal bli lettere for den som sliter å oppsøke hjelp, om det er hos rådgiveren, det lokale bonde- eller småbrukarlaget, banken, familien eller hos andre kolleger. Målet må være å fange opp de som sliter.