Å stå lenge i jobben er gammelt nytt for bøndene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Før helga kom nyheten fra Pensjonsutvalget: Det foreslår å innføre «normert pensjoneringsalder». En helt ny modell vil innebære at pensjonsalderen gradvis blir høyere, årskull for årskull.

Som befolkning lever vi lenger og lenger. Det betyr at de som er unge i dag må stå lenger i jobb for å få full pensjonsopptjening. Det blir behov for mer arbeidskraft, særlig i pleie-, sosial- og helsetjenester, for å ta vare på de stadig flere eldre blant oss, slik tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) påpekte i Perspektivmeldingen i februar i fjor.

Pensjonsutvalget har vurdert om pensjonsreformen er økonomisk og sosialt bærekraftig.

Konklusjonen, slik blant annet e24.no skriver, er at pensjonsreformen har ført til at flere står lenger i jobb. Det reduserer statens kostnader, og beskrives i den forstand som vellykket, det vil si økonomisk bærekraftig.

Sosialt, derimot, vil særlig minstepensjonister og uføre komme dårligere ut framover, hvis det ikke blir gjort grep. Ett grep er å innføre systemet som eksempelvis gir en person født i 1980 to år høyere pensjonsalder enn i dag. Med lengre levealder følger naturlig nok at folk bør være arbeidsaktive en større del av livet.

Les også: Hva alderisme er og ikke er

I primærnæringa er pensjonsalder et lite brukt begrep. Mens det totale antallet bønder de siste ti åra er redusert med 7500, har det blitt 1.900 flere bønder over 70 år. Bare hver sjette bonde er under 40 år, ifølge tall fra Landkreditt.

Det forteller om store rekrutteringsutfordringer i jordbruket. Det beskriver også en sektor der arbeidsmengden er så stor at flere generasjoners innsats er nødvendig for å få kabalen til å gå opp.

Kårkaller og -koner fortsetter å være avgjørende arbeidshjelp og støttespillere i daglig drift og produksjon, selv etter at de har overdratt eiendommen, nådd pensjonsalder og kunne «gått av».

Under årsmøtet i Norges Bondelag før helga roste landbruksminister Sandra Borch (Sp) bøndene som «ikke har mulighet til sekstimersdag eller fem ukers ferie». Bondelagsleder Bjørn Gimming tok opp tråden: – For bønder må sekstimersdagen ganges med i hvert fall to mange dager i året.

Utsiktene til krevende arbeidsforhold bidrar ikke til å øke bondeyrkets attraktivitet. Historiene har vært mange om årsverk på opptil 4000 timer, for dårlige og lite tilpassede støtteordninger ved sjukdom og fødsler, samt problemer med å få tak i og rett og slett ha råd til avløser for å kunne ta en fridag.

Jordbruksavtalen prioriterer nettopp økning av tilskuddssatsene til avløsning og landbruksvikar, samt tilskudd til hjelp for foreldre med sjuke unger.

Den nye pensjonsreformen, derimot, vil sannsynligvis ha liten innvirkning på ei næring der dyrehold og matproduksjon er en livsstil mer enn et yrke.