Mandag annonserte Ap/Sp-regjeringa at de starter arbeidet med en ny naturplan. Det er ikke et sekund for tidlig, med tanke på at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen.

Naturpanelets globale rapport fra 2019 viste at vi globalt utrydder dyr, planter og økosystemer i et tempo vi aldri før har sett i menneskenes historie. Slik trues «vår sivilisasjon slik vi kjenner den», advarer Naturpanelet.

Den nasjonale naturplanen skal oppfylle de forpliktelsene Norge har etter den internasjonale naturavtalen, som ble signert i Canada rett før jul.

Naturtoppmøtet i Montreal (COP15) var formelt andre del av det 15. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold. Den nye naturavtalen innebærer at naturtapet skal stoppes og reverseres innen 2030.

«Naturen fikk endelig sitt Parisøyeblikk! Selv om naturavtalen selvfølgelig ikke er perfekt, er den mye bedre enn vi har turt å håpe på», sa Ingrid Rostad i Forum for utvikling og miljø, da avtalen var et faktum.

«Den nye naturavtalen er en historisk milepæl for bevaring av verdens natur, og markerer et veiskille i global naturpolitikk», sier WWF Norge.

Ett av de aller viktigste punktene under forhandlingene i Canada var «30 innen 30» – spørsmålet om å bevare eller verne minst 30 prosent av hav- og landområdene innen 2030. Dette målet ble det enighet om.

For øvrig er hovedpunktene i avtalen at fotavtrykket fra produksjon og forbruk skal reduseres, slik at det ender innenfor jordas tåleevne. 30 prosent av den ødelagte naturen skal restaureres. Utryddelsen av arter skal stanses, forurensningen skal reduseres, og naturødeleggende prosjekter skal ikke subsidieres.

Å redusere forbruk, avfallsmengde og matsvinn er også et hovedpunkt i avtalen. Det illustrerer hvor ambisiøs avtalen er, siden økonomiene i Norge og Europa, bygger på økt forbruk og økonomisk vekst, og dermed betydelig økt energibruk.

«Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringene, og de to henger tett sammen. Den nye naturavtalen viser vei og gir oss konkrete mål som kan bidra til at vi klarer å løse naturkrisen og klimaendringene sammen», sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i ei pressemelding.

Ap/Sp-regjeringa vil som kjent også ha en storstilt utbygging av fornybar kraft, og kan raskt komme til å merke at det også kan være konflikt mellom fornybar-utbygging og naturvern. Dette påpekes også i rapporten fra Energikommisjonen.

En ny stortingsmelding skal «sette retningen for Norges videre innsats for natur», ifølge Klima- og miljødepartementet, men det er uklart når meldinga skal ligge på Stortingets bord.