163 ysterier over hele landet er organisert i medlemsorganisasjonen Norsk Gardsost. Helt fra starten i 1997 har organisasjonen stått i bresjen for norsk matkultur. I dag spiser 2 av 10 nordmenn lokalprodusert ost hver måned, ifølge tall fra Ipsos spisefakta.

I 2016 vant blåmuggosten Kraftkar fra Tingvollost prisene World Champion (verdens beste ost) og Champion of Champions under World Cheese Awards i San Sebastian i Spania. Tingvollost har høstet medaljer for alle sine fire oster.

I et jubileumsår er det grunn til å minne om at det var Norsk Gardsost som trykket på i arbeidet for å fjerne forbudet mot bruk av råmelk til osteproduksjon i 2003. Pascale Baudonnel sto sentralt i arbeidet med å bevare Undredalsosten – og annen norsk tradisjonsost. Da hadde råmelksysting for salg vært forbudt i 50 år.

Norsk melk produseres av friske dyr, med meget liten bruk av antibiotika. Om sommeren bidrar norske setre med helt spesiell melk, produsert på fjellbeite, til oster som Bufar fra Valdresmeieriet.

Meieriet får sin melk levert via meierisamvirket Tine, som lenge har gitt ost fra små produsenter skyss ut i butikk med sine egne biler. Siden 2019 har Tine hjulpet medlemmene i Norsk Gardsost med blant annet kvalitetskontroll, prøveuttak, melke- og kjøleanlegg og revisjonsbistand.

Dette er smart jordbruk og matproduksjon på norsk: I et langstrakt og grisgrendt land er det nødvendig å samarbeide, og nødvendig å ha et sterkt landsdekkende samvirke, også for dem som satser på andre metoder, produkter og kundegrupper enn Tine.

Norsk matkultur lever i samspill med omverdenen, noe både deltakerlista og det faglige programmet under Norsk Gardsost sin jubileumsuke vitner om.

Men norsk matkultur er også avhengig av tollvern og beskyttelse. I fjor økte osteimporten med 17.300 tonn, tilsvarende over 100 millioner kroner. Den samlede omsetningen i Norsk Gardsost er til sammenligning drøyt 170 millioner kroner.

Det er en etablert myte i frihandelsglade forbrukersegmenter at Norge må importere kvalitetsost. De harde tall fra Landbruksdirektoratet viser at revet ost og smelteost sto for 30 prosent av importøkningen. Det gagner verken matkultur, verdiskaping eller matsikkerhet i Norge.

Det ligger symbolikk i at Norsk Gardsost feiret sitt jubileum på Oscarsborg festning denne uka. Et lite land med kaldt klima og høyt kostnadsnivå må ha et effektivt tollvern og offentlige rammevilkår som duger.