Tines gode rykte

Samvirkebedriftene Tine og Felleskjøpet kommer særdeles godt ut av Ipsos årlige omdømmeundersøkelse, og det er grunn til å gratulere. Tine ligger helt i tet, og det er en god nyhet som melkebøndene fortjener – og saktens kan trenge nå.

Melkeprodusentene er inne i ei ellers krevende tid: Produksjonen skal kuttes på grunn av bortfallet av eksportstøtte til Jarlsberg-ost – og økt import. Beslutningen om å etablere Tine-meieri i Irland, og produsere «norsk» Jarlsberg av irsk melk, er blitt mer og mer kontroversiell blant Tine-eiere/medlemmer i ettertid. Ett av de ubehagelige spørsmålene er om beslutningstakerne i Tine visste hva dette ville komme til å koste norske melkebønder?

Melkebøndenes eget konsern, Tine, varsler også om kutt i milliard-klassen, og at «ingen del av virksomheten er fredet», som ledelsen sier – og 400 ansatte skal sies opp. Hvordan vil det slå ut for produsentene?

Dermed må det være kjærkomment med gladnyheten om at Tine har et omdømme som er så solid og godt, et det er helt i teten av omdømme-toppen her til lands.

For 28. året på rad har Ipsos (tidligere Markeds- og medieinstituttet, MMI) undersøkt omdømmet til de 100 største bedriftene i Norge. På toppen av lista finner vi dagligvaregiganten Coop og på annen plass finne vi altså Tine. NRK tar tredjeplassen, og Vinmonopolet er nummer fire.

Felleskjøpet, som også er en samvirkebedrift eid av bønder, er med i Ipsos omdømmeundersøkelse for første gang, og går rett inn på femteplass. Det vitner om et selskap som har høstet stor tillit langt ut over nærmeste medlems- og kundekrets. Og det viser sterk innsats over tid – på linje med Tine.

«Bedriftene som ligger i toppen har et godt og stabilt omdømme», sier Jan Behrens, fagansvarlig for omdømmeundersøkelsen i Ipsos, til NRK.

Bak Felleskjøpet på omdømmelista, finner vi Gjensidige forsikring. Nummer 7 er SAS, Jotun er på 8. plass og Bama-gruppen, som mange av potet, frukt- og grønt-bøndene leverer til, er nummer 9 på lista.

Dermed kan vi slå fast at norske matprodusenter nyter stor tillit «i markedet», som bransjen vil si. Med andre ord: Forbrukerne stoler på norske matprodusenter.

Blant de selskapene som har fått dårligere omdømme det siste året, er transportselskapet Vy (tidligere NSB), Equinor (tidligere Statoil) og avisa VG, som har falt fra en 38. plass på lista i fjor til en 53. plass i år.

Omdømmevinneren Coop, (gamle Samvirkelaget) markedsfører seg med «litt ditt», og dagligvaregiganten scorer altså aller høyest når det gjelder omdømme hos forbrukerne – uavhengig av alder, kjønn eller bosted. Inntrykket av Coop er spesielt godt blant de under 25 år. Det ansporer nok andre selskaper. Gratulerer, Coop.

