Terrorangrepet i USA for 20 år siden var historiens mest omfattende terrorangrep på amerikansk jord. Nær 3000 mennesker ble drept.

Om morgenen tirsdag 11. september 2001 ble fire passasjerfly kapret av 19 selvmordsaksjonister fra al-Qaida. Flyene ble brukt som bomber. To av flyene rammet tårnene i World Trade Center på Manhattan i New York.

Det tredje flyet styrtet i Pentagon, forsvarsdepartements anlegg. Det fjerde styrtet i Pennsylvania før det nådde sitt mål – som antakelig var Det hvite hus eller Kongressen.

USA var i sjokk. Terrorangrepet rystet store deler av verden. Strategiske mål i mektige USA var bombet av terrorister. Grensene for hva en trodde var mulig, var flyttet.

Daværende president George W. Bush slo fast at Osama bin Laden og terrornettverket al-Qaida sto bak terrorangrepet. Al-Qaida hadde base i Afghanistan der Taliban hadde makten. Bush erklærte "war on terrorism".

Den 7. oktober 2001 fløy amerikanske og allierte styrker inn over Afghanistan med bombefly. Taliban-regimet falt. I nær 20 år sto amerikanske og allierte styrker i landet. USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan.

I år varslet president Joe Biden tilbaketrekning fra Afghanistan innen 11. september. De andre Nato-landene sluttet seg til. Før tilbaketrekningen var avsluttet, 15. august, kollapset det afghanske regimet som de allierte styrkene har hegnet om. Presidenten rømte landet.

Taliban har makten i Afghanistan igjen.

"Den politiske ledelsen maktet ikke å stå imot Taliban og sikre den fredelige løsningen det afghanske folket ønsket. Denne svikten i lederskap førte til den tragedien vi nå er vitne til", sa generalsekretær Jens Stoltenberg under pressekonferansen i Natos hovedkvarter 17. august.

Svikt i det afghanske lederskapet er ingen fullgod forklaring på kollapsen og Talibans maktovertakelse. Så føyde også Nato-sjefen til: "Samtidig er det også behov for en ærlig vurdering av Natos engasjement. Tross betydelige investeringer og ofre, kom kollapsen raskt og brått."

Det er vanskelig å glemme bildene av desperate afghanere som stormet flyplassen i Kabul og klamret seg til flykropper for å komme bort fra Taliban. Denne uka fikk afghanske kvinner forbud mot å demonstrere for sine rettigheter. Volden mot kvinner tiltar.

Det gjenstår å se hvordan Nato konkluderer sin "ærlige vurdering" av innsatsen i Afghanistan. Og hvordan norske myndigheter vil konkludere.

Over 9000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. 10 norske soldater har mistet livet.

En ny regjering bør så raskt som mulig foreta en kritisk og grundig gjennomgang av kollapsen i Afghanistan og Talibans raske maktovertakelse. Og svare på om erfaringene fra Afghanistan bør få konsekvenser for norsk deltakelse i internasjonale operasjoner.