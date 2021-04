Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det siste året har både aktualisert og styrket båndet av felles interesser mellom arbeidstakere og bønder her i landet.

Fra husmannsvesenets og mellomkrigstidens dager henger det igjen et bilde av at de små og store bøndene i Norge er vesensforskjellige i stand, status og levekår, og har ulike interesser herav. Dette bildet har tidvis forstyrret samarbeidet mellom fagbevegelse og jordbruk.

Dette bildet blir stadig mindre korrekt. Bondens eierskap til gård og grunnkapital er blitt stadig mindre verd.

Årets bondeopprør kommer ikke fra småbrukere. Initiativtakerne er forholdsvis store bønder, av typen som har tilpasset seg tidens krav om å vokse, investere og utvide. De har erfart at det ikke fungerer å vokse seg ut av bondearmod.

Stordriftsfordelene spises opp av økte dekk- og dieselkostnader og jordleiekostnader, flere arbeidstimer på riksveien på vei til den leiejorda man kan få tak i, og renter og avdrag på lån i timillionersklassen.

Kompetente agronomer og høyproduktive næringsdrivende jobber for 135 kroner timen, viser beregninger fra bondeopprørerne. På en byggeplass vil dette fort betegnes som sosial dumping.

For arbeiderbevegelsen har kunnskap og skolering om egne forhold, og bevissthet om hvor man står i samfunnet, alltid vært sentralt. I 2021 opplever vi at mange jordarbeidere knapt aner hvor dårlig de tjener.

For å få ut et levebrød av gården er de avhengige av å avstå fra avkastning på de millioner i egenkapital de har stående i sitt enkeltmannsforetak. Dersom denne egenkapitalen skal gi en avkastning, blir bondens timeinntekt for arbeid lavere enn hva bondens innleide arbeidskraft betales med.

Dette tilsløres av at staten og bøndenes faglag har vært enig om å beregne bondens inntekt som en uklar sekkepost av både arbeids- og kapitalinntekt.

Enda mer villedende blir det når riksmediene beskriver bondens inntekt i 700.000-kronersklassen – gjennom å ta med inntekter fra kontorarbeid, snøbrøyting, leiekjøring og annet arbeid som ikke har noe med jordbruk og matproduksjon å gjøre.

Det er ikke rart at ungdommen kvier seg for å gå inn i et arbeid som beskrives så omtrentlig, villedende og negativt.

Når fjøs og traktor i realiteten eies av banker og finansieringsselskaper, stadig mer jord må leies, og den selveide jorda ikke gir kapitalavkastning, står bonden igjen som en lavtlønnet arbeider som knapt har mer kontroll over produksjonsmidlene enn en fabrikkarbeider.

Forskjellen er at fabrikkarbeideren har dobbelt så godt betalt. Arbeiderne som tjener minst, kan parkere plogen og feire 1. mai med ryggen rak.