Det er ikke til å tro: Mens krigen herjer i Europas kornkammer går arbeidet med å omregulere Nord-Europas største kornlager, Stavanger Havnesilo, videre i fullt tempo.

Felleskjøpet Agri vil selge den attraktive tomta som det gigantiske kornlageret står på. Det er mulig å forstå i et bedriftsøkonomisk perspektiv.

Transformasjon av havneområder til boligstrøk med en velsmurt tjenestesektor med kafeer, gallerier og butikker har vært vellykket i mange storbyer. Planene for Stavanger havn glir sømløst inn i samme mønster.

Storkapitalen har kastet seg over disse indrefiletene av noen tomter. Og eierne av tomtene har fått betalt i rikt monn. Det er disse pengene Felleskjøpet Agri vil ha sin del av - til å sette i annet, viktig arbeid.

Men fra et samfunnsperspektiv er det som nå skjer fullstendig galskap.

Stavanger Havnesilo står for to tredeler av den ledige lagerkapasiteten for korn her i landet. Den ligger perfekt plassert ved en dypvannskai.

Å rive siloen er dårlig beredskapspolitikk, dårlig økonomisk politikk og dårlig klimapolitikk.

Sju år vil gå før man har bygget opp ny beredskapslagring av korn til seks måneders forbruk, ifølge Landbruksdirektoratet. Vi vil med andre ord stå uten beredskapslager for korn mens krigen raser i Ukraina. Bygging av nye kornlagre vil i tillegg bli svært dyrt.

Stålsiloer med samme kapasitet til koste 1,25 milliarder kroner. Disse vil også kreve langt mer energi til kjøling, ifølge landets fremste ekspert i spørsmålet, tidligere Felleskjøpet-topp Lars-Fredrik Stuve. I Nationen påpeker han at riving og nybygging i tillegg vil innebære betydelige CO2-utslipp.

Andre alternativ er lokal lagring av korn på gårdene eller i tilknytning til gårdene i kornområdene. Dette vil imidlertid være langt dyrere, ifølge Landbruksdirektoratet, 2-3 ganger dyrere enn store hovedlagre.

Også lokal lagring vil ta tid - sannsynligvis mange år. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til beredskapslagring av korn i forslaget til statsbudsjett for 2023. Det holder neppe til så mye mer enn enda en utredning.

Sp har i alle år vært det viktigste partiet for å forsvare selvforsyning, matsikkerhet og matberedskap - også da virkelig ingen andre var opptatt av dette. Nå raser krigen midt i matfatet og folk forstår at matsikkerhet ikke er en selvfølge. Denne politiske muligheten må Ap/Sp-regjeringa, og Sp i særdeleshet, gripe.

Felleskjøpet Agri bør ikke agere som en hvilken som helst kommersiell virksomhet. Samvirket har et stort samfunnsansvar i tillegg til sitt formål om å styrke medlemmenes økonomi.

Akkurat nå står slaget om Stavanger Havnesilo. Regjeringen, Felleskjøpet Agri og politikerne i Stavanger bør sikre videre drift til andre løsninger eventuelt står klare. Dét vil speile det store alvoret som har senket seg over Europa. Og være i tråd med Felleskjøpets eget slagord: «Sunt bondevett i 125 år».