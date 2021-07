Ei sommarnatt i juni sit eg rundt eit bål ved Repparfjord i Finnmark. Etter ein lang vinter er alt blitt grønt, fuglane syng, måkene maser og sola steiker sjølv nå midt på natta. Med eitt kjem to havørner flygande i eit basketak. På bålet har me fiskesuppe med sjølvplukka blåskjel og fisk frå fjorden. Me både smaker og høyrer at fjorden er full av liv. Eit liv som nå står på spel dersom planane om å etablera gruvedrift her blir realisert.

Bakteppet for at me sit ved bålet ved Repparfjord er heller dystert: Regjeringa har gitt løyve til ei kopargruve med dumping av avfallet frå gruva i fjorden. Gjennom 15 år planlegg selskapet Nussir å dumpa 30 millionar tonn med finmalte steinpartiklar, kjemikalium og tungmetall. Dette til tross for sterke åtvaringar frå Havforskingsinstituttet. Ifølge dei vil så stor forureining skada dyrelivet og miljøet i fjorden. I dag er det berre Noreg og Papua Ny-Guinea som tillèt ny dumping av gruveavfall i sjø.

Gruvedrifta vil òg vera eit stort inngrep i reinbeiteområde, og ei utgreiing gjort for Sametinget viser at reindrifta i området kan bli halvert. Sametinget og samiske organisasjonar har lenge protestert kraftig mot konsekvensane som gruvedrifta vil få både for reindrift og sjøsamisk kultur.

«Havet vårt står overfor mange nok trugsmål frå før. Det treng ikkje enorme mengder gruveslam i tillegg.» Trugsmål

Likevel har ikkje regjeringa lytta til reindriftsutøvarane, kystfiskarane, laksefiskarane eller havforskarane. Derfor har miljøorganisasjonar, samiske organisasjonar og lokale eldsjeler tatt initiativ til ein protestleir mot gruva. Til leiren kjem folk frå heile landet som er opprørt over det store naturinngrepet. Unge miljøvernarar, røynde Alta-aksjonistar, folk frå bygda og frå andre enden av landet. Lokale aksjonistar som har stått i kampen i meir enn ti år tar dei imot med telt, fisk, reinkjøt, kaker og mat og utstyr slik at leiren kan halda stand og visa motstand mot dei håplause og gammaldagse gruveplanane.

For oss som kjem sørfrå for å støtta denne kampen, er det noko spesielt med å vera ved ein fjord som framleis har så mykje fugl, fisk og anna liv. Ved Oslofjorden, kor eg bur, er naturen berre ein skugge av det den ein gong var. Det er nesten ikkje torsk igjen. Heime i Stavanger er det framleis fisk i byfjorden, men mange stader er den ikkje tilrådd å eta på grunn av gammal forureining.

I Noreg bruker me kvart år milliardar av kroner på å rydda opp i forureina sjøbotn og prøva å få livet tilbake i dei øydelagde fjordane våre. Då kan ein spørja seg kvifor ein i alle dagar skal setja i gang gruvedumping som legg fleire fjordar øyde. Den billigaste måten å restaurera ein øydelagt fjord på er jo å ikkje øydelegga han.

Det som slår meg her eg sit ved leirbålet er at det i grunn koker ned til eit enkelt spørsmål: Skal me ofra ein levande fjord, reindrifta og fisket til fordel for eit par tiår med gruvedrift? For dei store partia i Noreg har svaret vorte ja. Dei har latt seg overtyda av dei nye arbeidsplassane og inntektene gruva kan gi. Men kva med arbeidsplassane og alle dei andre som i dag bruker området til å hausta av naturen?

Havforskningsinstituttet har kartlagt at kysttorsken gyt akkurat i det planlagde dumpeområdet. Fiskarane som er innom leiren fortel om ein fjord som nå gir gode fangstar, noko me og får merka av kassene med fersk fisk fiskarnaboen til leiren kjem innom med. Og alle dei ivrige laksefiskarane som står oppover Repparfjordelva viser at ei levande elv gir godt med både matauk og lokale inntekter i form av lakseturisme. Korleis er det mogleg å vektlegga gruvedumping over eit slikt evigvarande matfat?

Ikkje minst: Kva vil det seia om oss som nasjon om me er viljuge til å ofra noko av den mest særeigne naturen me har – fjordane – for å ha ein lettvint måte å bli kvitt avfallet vårt på? Det er ikkje berre i Finnmark dette er aktuelt: Også i Førdefjorden i Sogn og Fjordane er det planar om å dumpe 250 millionar tonn gruveslam – også til stor motstand frå fiskarar, oppdrettsnæring, reiseliv, naturvernarar og lokalbefolkning.

Kva presedens set det om slike naturperler og matfat kan bli ofra for kjappe pengar? Kva skal me seia til andre land som me i internasjonale fora prøver å få til å stanse plastforsøpling eller overfiske? Havet vårt står overfor mange nok trugsmål frå før. Det treng ikkje enorme mengder gruveslam i tillegg.

Heldigvis er ingen av desse gruveprosjekta i gang – ennå. Ved Repparfjord skal protestleiren halda stand heilt fram til Stortingsvalet. Kravet til nyvalde politikarar er klart: Gruvedrifta må stansast, og dumping av gruveavfall i havet må verta forbode. Det er ikkje for seint å snu og unngå å gjenta gamle miljøsyndar.