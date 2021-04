Eg kvir meg til stortingsvalet i 2021. Eller rettare sagt, eg kvir meg til tida fram mot valet i september. Dette er vekene eg har til å bestemme meg for kva parti og leiar eg meiner er best skikka til å styre landet vårt.

Problemet mitt som veljar er at eg i stadig større grad er prisgjeven kommunikasjonsapparatet i dei enkelte partia. Eit profesjonelt og strategisk apparat som definerer og sel politiske bodskapar, med eit mål for auge - å få meg på kroken som veljar.

Forsmaken på dette kom då Nasjonal transportplan (NTP) vart lansert i mars. Her, i Sogn og Fjordane, vakna eg 17. mars til at regjeringspartia sine listetoppar tilfeldigvis stod i bratte Halbrendslia i Førde og fortalde aviser og NRK gladmeldinga om at no skal E39 leggast i tunnel forbi Sunnfjord-byen.

Tunnel til tre milliardar var komen inn i NTP med oppstart i første seksårsperiode. Ei tydeleg sentralstyrt gladsak som skulle overbevise meg om at regjeringspartia leverer.

Til ei viss grad klarte dei dette. Det regisserte fotostuntet i Halbrendslia var for så vidt både gjennomskodeleg og litt småkomisk, men bodskapen, at eg om 20 år kanskje kan sleppe å stå i kø opp Halbrendslia fordi ein trailer står på tvers av vegen, gledde meg. Likevel kom ei dårleg kjensle snikande.

Berre gladsakene viste seg å vere kommuniserte. Ingen listetopp nemnde at rassikringsprosjekta i Våtedalen og Skjærsura langs E39, som har vore inne i 10-årsplanen til NTP fram til no, var heilt ute. Ingen politikarar stilte seg opp ved desse rasutsette fjellsidene og sa: "Beklager, rasfaren her må vi leve med. Halbrendslia er viktigare, og då har vi brukt opp potten for denne regionen".

Neidå, vi fekk ikkje det heile og sanne bildet, eller ei forklaring vi kunne forstå og godta, eller vere heilt ueinig i. I staden sit eg her og lurer: Er politikarar som på fire år snur opp ned på kva vegprosjekt dei meiner er viktigast, utan at dei forklarar kvifor, er desse dei rette til å leie landet?

Lærdomen eg tek, er at politikk er ei rekke organiserte kommunikasjonsstunt, med lovnader som kan brytast utan grunngjeving. Og kva grunnlag gjev dette meg å velje på?

Kommunikasjonsrådgjevarar er tilsette for å overbevise og regisserer bodskapen, så vi skal bite på den. Men ikkje alt let seg regissere. Ein kommunikasjonstrategi kan ikkje gje oss spontane, ekte, naturlege og truverdige politikarar. Konsekvent samsvar mellom handling og ord kan ikkje instruerast. Ein rådgjevar kan ikkje bestemme at ein politikar skal trivast med seg sjølv. Ein bodskap gjev ikkje meining dersom halve sanninga vert halden skjult.

Kommunikasjonsapparatet gjer politikken til eit skodespel med taleteknikkar og manus. Vi veljarar er ikkje dummare enn at vi forstår når vi blir bløffa. Og det er kanskje difor mange veljarar set seg på det velkjente gjerdet.

Når ein politikar let seg styre av kommunikasjonsstrategar, kor sterk og sjølvstendig er han då i møte med andre maktmenneske og organisasjonar som ønskjer gjennomslag? Veljarane har krav på sjølvstendige politikarar som veit, seier og viser kva dei vil utan betalte sufflørar. Også om bodskapen kan vere upopulær.

Ein politikar som trur han eller ho kan spele roller, ender opp med sjølvbedrag og manglande tillit og respekt. Den demokratiske nedsida av dette er distanse mellom veljar og politikar, og manglande respekt for politikarar og politikk.

Autentisitet og karakter skapast når skodespel vert lagt vekk, og ein talar med eigen styrke. Her ligg overbevisinga for oss veljarar. Vi søkjer etter ekte og autentiske leiarar.

Det er kva du gjer, ikkje kva du seier som gjev deg følgjarar. Eg ønskjer ikkje leiarar som spelar roller i eit spel skissert av eit apparat som er betalt for å fange mi stemme.