Kvar er dei skeive på bygda?

– Homo! Ordet gjallar gjennom klasserommet – som eit skjellsord frå ein gut mot ein annan. Det er ei tenkt, men heilt reell hending på ein skole i Distrikts-Noreg i 2021. Ho er tenkt fordi eg ikkje har opplevd det direkte sjølv. Ho er reell fordi vi alle veit at ordet blir brukt som skjellsord blant ungar og ungdommar.

Vi hadde ein samtale om dei skeive på bygda rundt middagsbordet her ein dag. Mest fordi eg var nysgjerrig. Og spørsmålet mitt var om ungdommane i huset kjende mange skeive i omgangskretsen sin. Ikkje overraskande var svaret at dei ikkje gjorde det – sett bort frå jenta vår på 13, som kunne fortelje at ho kjende fleire som hadde komme ut av skapet som skeive.

Men, kan alle tre fortelje, «homo» er eit vanleg skjellsord, det å komme ut av skapet som skeiv i ungdomsskolen, er ei jentegreie, og det ville vere mykje vanskelegare for ein gut å stå fram som homofil.

«Er det verkeleg slik at den sosiale og kulturelle konformiteten på bygda gjer det vanskeleg å stå ope fram som skeiv her?» Vanskeleg?

Dessverre lever vi framleis i eit samfunn der fordømming og fordommar er utbreidde. Kanskje er ikkje bygda verre enn byen, men eg er redd for at mange bygdesamfunn framleis har ein stor jobb å gjere for å styrkje toleransen for dei som ikkje lett passar inn i ei standardoppfatning av korleis vi menneske skal vere. Det gjeld sjølvsagt også for andre område av livet enn kjønnsidentitet og seksuell legning. Sidan vi er færre i bygdesamfunna, sidan dei sosiale miljøa er mindre og det er vanskelegare å finne likesinna dersom ein skil seg litt ut, er det også fare for at stigmatiseringa blir sterkare – ikkje berre for dei som blir oppfatta som annleis, men også for familiane deira.

«Mange skeive på bygda fryktar å bli avslørt eller hengt ut», skreiv Thanushan Nagendran i eit innlegg i Nationen for tre månader sidan. «Dette kan vere eit resultat av den sosiale kontrollen, frykta for å bli eit offer av bygdedyret, i tillegg til mangelen på gode rollemodellar», skreiv han blant anna i innlegget.

Innlegget hans trefte ei kjensle og undring eg har hatt mange gonger dei siste 20 åra etter at vi flytta frå byen og inst i fjordane på Sunnmøre. Fram til eg var 40 år hadde eg budd fleire år i alle dei tre største byane i Noreg, og alle stadene hadde eg vener og kjenningar som identifiserte seg som skeive, først og fremst homofile og lesbiske. Det er vanskeleg å seie at vi har det same mangfaldet i den lokale vennekretsen her vi bur no.

Er det verkeleg slik at den sosiale og kulturelle konformiteten på bygda gjer det vanskeleg å stå ope fram som homofil her – eller som skeiv på andre måtar? Mange har hevda at snevre sosiale rammer i Bygde-Noreg gjer det vanskeleg å leve som skeiv på bygda. Det finst mange personlege historier som stadfestar dette, men det er få undersøkingar som kan stadfeste – eller avkrefte – at det faktisk er slik.

I ei undersøking frå 2015 leidd av samfunnsforskaren Helga Eggebø vart det gjennomført djupneintervju med 24 unge personar som definerte seg som skeive (lesbiske, homofile, bifile eller transpersonar – for å forenkle litt), om korleis dei opplevde det å vere skeiv på bygda. Svara dei gav, var delvis samansette, men mange kunne fortelje om ei vanskeleg ungdomstid med mobbing, trakassering og utestenging. Dei opplevde at det var lite toleranse for menneske som er annleis på bygda, og dei ønskte seg til byen.

Vi har vel alle høyrt at «homo» blir brukt som skjellsord blant ungdommar. Mange av oss som vankar i mannsdominerte miljø, har vel også høyrd vitsing om homofile legar som gjerne vil gjennomføre prostataundersøkingar, og andre meir og mindre lattervekkjande vitsar om feminine menn, lesbiske kvinner og transpersonar. Det kan gjerne avfeiast som humor, sjølv om det først og fremst dreier seg om lettkledde fordommar.

Vi har alle eit ansvar for å gjere bygda til å ein god stad å leve og bu. Dette handlar om å vise toleranse, om å møte medmenneske med respekt, om å fryde seg over mangfaldet blant oss menneske, om å opne opp for dei som vi oppfattar som annleis, i staden for å frykte og fordømme dei.

Da kan også svaret på spørsmålet i tittelen bli: «Dei skeive er på veg tilbake – heim til bygda for å gjere henne til ein betre stad å bu for oss alle.»