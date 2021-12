Koronapandemien dei siste to åra har gjort at mange kollektivselskap har langt færre reisande enn dei vanlegvis har. Sjølv etter gjenopninga i haust merka dei at mange har fått nye reisevaner, der bilbruk har erstatta tidlegare kollektivreiser.

Reisevaner tar tid å skapa, og nå som det er ein ny runde med nedstenging møter kollektivtransporten nok eit hinder for å få tilbake passasjerane. Dei tapte billettinntektene gjer at dei står i ei krise, og må vurdera kutt i tilbodet for å klara seg.

For mange grupper i samfunnet – eldre, elevar, studentar og låglønte – er bussen, toget eller bana den viktigaste reisemåten på veg til skule, jobb, fritidsaktivitetar og andre gjeremål. Dessutan er det viktig i eit miljøperspektiv at me reiser kollektivt.

Koronapandemien får mange fæle konsekvensar, men at kollektivtransporten vår blir liggande med brekt rygg er noko me absolutt bør unngå. Kva gjer så regjeringa som har som mål å setja vanlege folk først?

Då finansminister Trygve Slagsvold Vedum drog til Stortinget i haust med regjeringas ferske statsbudsjett kom han køyrande i pickupen sin, som eit absurd vrengebilete av då Kong Olav tok trikken.

Frå politikarar som Vedum kan det verka som det viktigaste for vanlege folk er å sikra at ikkje det blir for dyrt å køyra bil. Derfor skal diesel- og bensinprisane i stor grad skjermast for klimaavgiftene alle andre blir råka av. Men prisane på kollektivtransport dei siste åra har faktisk gått meir opp enn prisane på drivstoff.

Ei undersøking gjort av NRK viser at prisen på ein bussbillett har stige tre gonger så mykje som prisen på bensin.

Reisevaneundersøkingane viser at blant dei som reiser med bil er dei med høg inntekt overrepresentert, mens dei som tar bussen har lågare inntekt. Prisauken på kollektivtransport kan derfor sjåast på som langt meir urettvis enn dyrare bensin og diesel, likevel er det ikkje det ein får inntrykk av når det blir snakka om klimapolitikk som er rettvis.

Politikarane ser ut til å ha gløymt at svært mange vanlege folk er avhengig av velfungerande kollektivtransport. I alle fall om me skal klara å nå klimamåla, som treng at fleire har eit godt alternativ til bilen.

Kor blir det av omsuta Vedum har for buss- og togpendlarane? Eller for dei som arbeider i kollektivtransporten? NRK har skrive om korleis bussjåførar fryktar for arbeidsplassen sin framover dersom dei nye reisemønstera festar seg og passasjerane ikkje kjem tilbake.

Det vil truleg ta ei god stund før me er tilbake på normalen, derfor bør staten stilla opp i denne unntakssituasjonen. Det som er gjort så langt er ikkje nok ifølgje kollektivselskap som Ruter i Oslo/Viken og AtB i Trøndelag.

SV fekk riktig nok forhandla fram ein halv milliard kroner i statsbudsjettet for å hjelpa kollektivselskapa for manglande billettinntekter i år og i fjor, men det var før det kom ein ny runde med korona-nedstenging nå rett før jul. Det gjer at kollektivselskapa framleis er i ein usikker situasjon.

I verste fall blir det eit dårlegare tilbod for passasjerane og derfor endå mindre billettinntekter. Regjeringa har varsla at det skal koma fleire tiltak etter jul, men enn så lenge er det ullent kva det blir og om det er nok. Det hastar imidlertid med hjelp for å hindra varige rutekutt.

Måten kollektivtransporten blir omtala på av regjeringa står i kontrast til både bil og fly. Luftfarta får i år ei tidleg julegåve ved at flypassasjeravgifta blir utsett, saman med fleire andre tiltak.

I ei pressemelding bittelille julaften seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

«De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrekt land der svært mange er avhengige av fly for å få hverdagen til å fungere. De negative konsekvensene for næringen kan bli meir langvarige, slik at det er behov for kompenserende tiltak over en lengre periode.»

Ein kunne sagt akkurat det same om kollektivtransporten, men der ligg tiltaka nå fram i tid. Samferdselsminister Nygård seier me må vita meir om kva som er den nye normalen før dei kjem med tiltak.

Kva det betyr er uvisst, men me veit at me ikkje berre skal reisa like mykje med kollektivtransport etter pandemien som me gjorde før. Det trengst raske klimakutt og endå fleire som bruker buss, tog og bane som alternativ til bilen.

Med på kjøpet får me og mindre inngrep i natur og matjord gjennom at me ikkje vil trenga nye store motorvegar. Dessutan får me òg mindre lokal luftforureining og helseplagar som astma.

Alt i alt ein vinn vinn-situasjon! Men det føreset at regjeringa nå stiller opp med pengar for å hjelpa kollektivtransporten gjennom krisa, slik at kollektivtilbodet vårt ikkje blir varig forverra.