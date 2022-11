Ytringsfrihet: Gult kort til idretten

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Qatar tør ikke vestlige fotballag iføre seg regnbuefargede kapteinsbind i frykt for å få gult kort, mens iranske spillere nekter å synge med på nasjonalsangen i protest mot regimet i hjemlandet. Her hjemme får skiløpere bot når de protesterer mot Equinors sponsing av skisporten.

I forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen ble skiløper Emil Johansson Kringstad ilagt en bot på 999 sveitsiske franc (cirka 10.000 norske kroner), etter å ha vist frem et banner med teksten «Stopp Equinor! Morgendagen smelter».

Ifølge presseoppslag på nrk.no ble boten satt til dette beløpet fordi man bare har rett til å anke hvis boten er på minst 1000 franc. Ifølge det samme oppslaget ble boten ilagt av en jury, og så vidt NIM forstår foreligger ennå ikke en skriftlig begrunnelse.

NIM skal ikke ta stilling til denne saken konkret, og vi vet ikke om siste ord er sagt. Saken gir imidlertid grunnlag for å minne om et viktig poeng som generelt kan bli oversett: Nemlig at Grunnlovens vern av ytringsfriheten også gjelder i idretten.

I Norge er ytringsfriheten vernet på to nokså like måter; dels gjennom Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10, og dels gjennom Grunnloven § 100. EMK gjelder mellom stater. Det betyr at den først og fremst pålegger den norske staten begrensninger, og bare mer indirekte pålegger private – som arbeidsgivere eller idrettsorganisasjoner – plikter.

EMK gjelder bare for de landene i Europa som har ratifisert konvensjonen, og altså ikke i for eksempel Qatar eller Iran. For dem gjelder likevel Verdenserklæringen om menneskerettigheter, og de har ratifisert FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Internasjonalt er ytringsfrihet i idretten et tilbakevendende tema.

Den internasjonale olympiske komité har «rule 50», som slår fast at det ikke er lov med politisk budskap på olympiske arenaer eller under seremonier. Formålet med bestemmelsen er å beskytte sporten og lekenes nøytralitet. Samtidig er regelen omdiskutert og har vært det helt siden sprinterne John Carlos og Tommie Smith ble utvist fra OL i 1968 etter å ha hevet knyttneven under medaljeseremonien til støtte for den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen.

FIFA har tilsvarende i sitt utstyrsreglement, som forbyr visning av politiske, religiøse eller personlige meldinger på drakter mv. Regelen er høyaktuell i forbindelse med VM i Qatar hvor flere vestlige nasjoner har avstått fra å bruke regnbuefargede kapteinsbind og drakter i frykt for FIFAs respons og trusler om gule kort.

FIFAs reglement har tilsynelatende ingen sanksjonsmuligheter mot de iranske spillernes markering under nasjonalsangen, men det er grunn til å frykte reaksjonene fra det iranske regimet når spillerne reiser hjem.

Hvordan står det til Norge? Rettslig sett er ytringsfriheten spesielt godt beskyttet hos oss. Grunnloven § 100 verner ikke bare mot inngrep i ytringsfriheten som staten måtte stå for, for eksempel gjennom lover eller statens domstoler. Den verner også mot inngrep fra private, for eksempel arbeidsgivere eller foreninger som man er medlem i, selv om slike inngrep er forankret i avtaler.

Grunnloven bestemmer blant annet at «Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.»

Dette vernet gjelder hele spekteret av emner i en offentlig, demokratisk debatt. Vernet er ikke begrenset til det politiske feltet i snever forstand («partipolitikk» e.l.). Det er heller ikke begrenset til ytringer som fremsettes i det offentlige rom, men gjelder også ytringer i foreningsmøter og i diskusjoner på arbeidplassen.

"Innen idretten er det et åpenbart behov for å unngå uønsket kommersiell reklame, og for å hindre at idrett blir arena for politikk."

Dette innebærer ikke at ytringsfriheten er ubegrenset. Innen idretten er det for eksempel et åpenbart behov for å unngå uønsket kommersiell reklame, og for å hindre at idrett blir arena for politikk – i for stor grad. Men det er altså bare hvor det foreligger «særlig tungtveiende grunner» at ytringsfriheten må vike.

Grunnloven angir selv hva som ligger på den andre vektskålen, nemlig «sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse». Dette ble skrevet inn for å tvinge lovgiver og andre beslutningstakere til å avveie sine formål mot disse verdiene. I Norge kan en ikke uten videre kopiere internasjonal praksis.

Grensene er det idretten som må trekke. Men grensene må trekkes slik at ytringsfriheten ikke krenkes. Dette krever avveininger og begrunnelse, og inngrep krever en overvekt av gode grunner.

Vernet av ytringsfriheten har blant annet sin styrke gjennom dette kravet i Grunnloven til avveininger og begrunnelse. Dette gjelder altså også for idretten, og sterkere i Norge enn flere andre land i verden. Det er det viktig at idretten selv tar på alvor.