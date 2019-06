Villmarka vår i fare

Natur- og friluftslivsorganisasjonene står sammen for å bevare villmarka for folk og natur i Vestfold, Buskerud og Telemark.

1. april ble forslaget til nasjonal ramme for vindkraft lagt fram av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Forslaget peker ut 13 områder i Norge som skal vise hvor det er mest egnet å produsere vindkraft etter en samlet vurdering av miljø- og samfunnsverdier samlet inn fra ulike fagmiljøer og regionale og kommunale innspill. Et av de utpekte områdene som regnes som best egnet for vindkraftproduksjon er grenseområdet mellom Telemark, Buskerud og Vestfold.

NVEs analyser tilsier at det er lavere konfliktnivåer i dette området enn i andre deler av landet. Dette stemmer neppe. Erfaringen fra andre steder er at konfliktnivået øker når konkrete forslag kommer på bordet. Områdene som her er foreslått er et populært og viktig utfartsområde for store deler av befolkningen på Østlandet gjennom hele året ved å grense til de store byene i alle tre fylker med til sammen omkring 500.000 innbyggere.

Friluftsområdene er i kort avstand med kollektivtransport for folk fra hele Østlandet. Mange bruker disse friluftslivsområdene til jakt, fiske, vandring og rekreasjon. Den Norske Turistforening har et stort nettverk av ruter og hytter i området som blir mye brukt. Områdene har merka og preparerte skiløyper vinterstid. Å anlegge vindkraftanlegg i disse områdene vil derfor gi store konsekvenser for friluftslivet i Sørøst-Norge. Et industrifelt med vindturbiner kan aldri gi de samme naturopplevelsene, og friluftslivsområdene slik vi kjenner dem vil forsvinne ved en utbygging.

Dette er viktig og sårbar natur som tilsier at vi kan finne mange sjeldne arter.

Det finnes også viktige naturverdier i området som særlig er tilknyttet sammenhengende skog. Området er viktig for å oppnå bestandsmål for gaupe i regionen, hekkeplass for rovfugl og funksjonsområde for fuglearter som er knyttet til små vann og skogsnatur. Det som er mest bekymringsfullt er at store deler av området ikke er kartlagt for naturverdier, og at mye av området består av gammel granskog og kalkgrunn. Dette er viktig og sårbar natur som tilsier at vi kan finne mange sjeldne arter. Av alle truede arter finnes 48 prosent av dem i skog, og de fleste truede arter er spesialister knyttet til gammelskog med mye død og døende ved.

NVE har blant annet lagt til grunn innspill fra lokale og regionale myndigheter ved utpeking og eksklusjon av vindkraftområder. Vi mener derfor det er viktig å trekke fram den manglende responsen fra berørte kommuner som en betydelig svakhet i arbeidet med nasjonal ramme. Det er i vårt område kun Sauherad, Larvik og Skien kommune som har kommet med innspill i høringen til nasjonal ramme for vindkraft. Kongsberg, Sandefjord, Siljan og Re har ikke kommet med innspill om viktige regionale interesser.

Det er også viktig å trekke fram at innspillene fra kommunen dreier seg om innhenting av eksisterende data, og at dette datamaterialet ofte er mangelfullt og krever oppdatering. Dette gjelder særlig artsregistreringer og naturtypekartlegging. Kommunene (med unntak av Skien) har heller ikke gjennomført eller fullført kartlegging og verdsetting av sine friluftslivsområder. Dermed har ikke Miljødirektoratet hatt oppdatert grunnlag for sine anbefalinger om hvilke friluftsområder som bør unngås i rammeplanen. Dette har ført til at enkelte viktige friluftslivsområder har blitt ekskludert, slik som Luksefjell i Skien, men ikke Vindfjell som ligger på grensa mellom Larvik og Siljan kommune. Områdene er også vernet mot vassdragsutbygging med friluftsliv som begrunnelse, og vi forventer derfor at tilsvarende begrunnelse vektlegges ved forslag om utbygging av vindkraftanlegg.

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i våre samarbeidsforum er positive til fornybare energiløsninger, men vi mener at de mest naturvennlige alternativene bør velges. Vi har ikke råd til å forvandle restområdene av villmarkspreget natur og viktige friluftslivsområder til industri i en tid hvor arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet. Vi må løse klima- og naturkrisa samtidig. Derfor bør natur- og friluftslivshensynet veie tungt når fremtidige vindkraftkonsesjoner eventuelt skal behandles, og vi må kjenne bedre til natur- og friluftslivsverdiene i området enn det vi gjør i dag.

Vi vil bevare villmarka for framtiden, for turfolket, smålommen, fiskeørnen, naturentusiasten, utsikten, stillheten, gaupa, gammelskogen, botanikeren, naturfotografen, skogfanten, folkehelsa, skiløperen, fiskeren, speiderne, barna, unge og eldre.