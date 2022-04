Vil du spise asfalt til middag?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når matjorden forsvinner, forsvinner også vår mulighet til å brødfø oss selv og fremtidige generasjoner. Det er på høy tid at vi spør oss selv og politikerne våre om vi virkelig vil spise asfalt til middag?

Matjorden har alltid vært viktig. I Norge finner vi spor etter jordbruk 1000 år før vår tidsregning. Muligheten til å dyrke mat er selve grunnlaget for et samfunn, og selv om jordbrukets historie har dype røtter, virker det ut som om vi har glemt den litt.

For siden 2. verdenskrig har, ifølge Nibio, 1,2 millioner dekar med matjord blitt erstattet med boliger, næringstomter og veier. Vi bygger villig ned vår felles historie, nasjonale matsikkerhet og et fremtidsrettet samfunn.

Å ivareta matjorden handler om mer enn bare hva du og jeg skal kunne spise nå og i framtiden. Det handler også om matsikkerhet, både på et nasjonalt og et globalt nivå, og om solidaritet med andre mennesker.

Matsikkerhet og matberedskap har blitt brennaktuelt i kjølvannet av Ukraina-krisen. I Norge er nemlig ikke selvforsyningsgraden på mer enn cirka 40 prosent. Den norske selvforsyningsgraden er blant de laveste i verden, kun etterfulgt av Japan og Sør-Korea. Det vil si at vi er avhengige av å importere over halvparten av maten vi spiser.

Det norske klimaet tillater ikke at vi kan dyrke all maten vi spiser selv, og det er heller ikke realistisk å forvente at Norge skal stoppe med all matimport. Mye av frukten og grønnsakene vi spiser ville forsvunnet fra butikkhyllene, men det knytter seg en usikker fremtid til å gjøre seg alt for avhengige av matimport.

"Et tøffere klima resulterer i dårligere vilkår for matproduksjonen."

En høyere temperatur og mer nedbør vil for eksempel ramme områder vi i dag importerer mye av maten vår fra. Et tøffere klima resulterer i dårligere vilkår for matproduksjonen, og i dag opplever allerede mange land at avlingene svikter.

Svikt og andre forstyrrelser i matproduksjonen kan føre til at eksportland iverksetter tiltak for å sikre egen befolkning først. Dette vil igjen føre til utfordringer og i verste fall mangel på mat for oss som importerer mye av det vi spiser.

Ukraina-krisen har sendt sjokkbølger gjennom verdensmarkedet for mat. Landet har stanset opp det meste av sin mateksport, og FN fastslår at prisen på mat kan stige med hele 22 prosent. Å gjøre oss mindre avhengige av matimport vil gjøre oss sterke i møte og håndteringen av slike kriser.

Les også: Kommunene bør fortsatt være matjordmyndighet

Det handler også om å vise internasjonal solidaritet. For det er tross alt et paradoks at Norge legger beslag på andre land sine ressurser, mens vi selv bygger ned vår egen.

Matjorden har flere grunnleggende funksjoner for oss. Det er en kilde til jobb, bosetting og trygghet. Matjorden kan også beskytte samfunnet vårt mot endringer i klima og miljø, og er derfor en helt sentral byggestein i et mer framtidsrettet samfunn.

Derfor haster det med å ivareta matjorden. Vi må tørre å si til politikerne våre at vi ikke godtar at en av verdens viktigste ressurser bit for bit blir ødelagt for all ettertid. Bonde Anne Frøyland Grødem er en av dem som i 2020 viste at matjordens verdi for oss mennesker ikke kan måles i kun penger.

Hun takket nei til 150 millioner kroner fra internasjonale IT-giganter, som ønsket å bygge et datasenter på 1800 mål med jord. Frøyland Grødem gjorde det klart at muligheten for å dyrke trygg mat i dag, og gi fremtidige generasjoner samme mulighet og rettighet var mye viktigere.

Boliger, veier og næringsanlegg er utvilsomt viktig det også, men en viktighet kan ikke utkonkurrere en annen viktighet. Det er tross alt bare 3 prosent av Norges landareal som egner seg til matproduksjon.

Det krever at vi tenker nytt rundt arealplanlegging og bærekraft, og at det ikke blir tatt noen enkle snarveier her og nå. Det må også ligge mer politisk vilje og slagkraft bak vedtak som beskytter matjorden.

I 2015 vedtok Stortinget at «bare» 4000 dekar med matjord skulle kunne brukes til andre formål frem til 2020. Dette vedtaket har ikke fungert særlig godt. Fra 2015-2020 har det årlig forsvunnet cirka 7000 dekar med jord. Spørsmålet er bare hvorfor det ikke er mer politisk vilje til å beskytte matjorden i større grad?

Les også: Matjord på billigsalg da fylket flyttet veien inn på bondens åker

Innledningsvis så vi hvor mye matjord som har forsvunnet siden 2. verdenskrig. Det ser ikke ut til at den negative trenden vil snu med det første. Bare i 2020 satt Viken-området rekord i nedbygging av matjord. Hele 3437 dekar med matjord ble ødelagt for alltid til fordel for byggeprosjekter.

Tallene på hvor mye matjord som har forsvunnet bare i Norge er skremmende. Det er på tide at vi setter ned foten, og gir et tydelig signal til politikere og utbyggere som vil bygge på matjord om at vi ønsker oss retten til å dyrke mat nå og i fremtiden. Vi kan tross alt ikke spise asfalt og betong!