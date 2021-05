Vil de rødgrønne videreføre Frps transportpolitikk?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) skal nå behandles av Stortinget. Planen legger opp til massiv pengebruk på nye motorveier som vil ha store, negative konsekvenser for natur, matjord og klima.

Stortingets behandling vil vise om den rødgrønne opposisjonen ønsker en grønnere transportplan, eller om arven etter Fremskrittspartiets samferdselsministre fortsatt skal prege transportpolitikken i Norge. De rødgrønnes syn på konkrete motorveiprosjekter blir en test på om de velger en populistisk kurs eller holder fast ved tidligere vedtak basert på helhetlige konseptvalgutredninger.

"Fremskrittspartiets motorveipolitikk har vist en oppsiktsvekkende forakt for kunnskapsbaserte utredninger."

Fremskrittspartiets motorveipolitikk har vist en oppsiktsvekkende forakt for kunnskapsbaserte utredninger. Slike grundige konseptvalgutredninger, der blant annet hensynet til raskere transporter veies opp mot behovet for å ta vare på matjord og natur, lå blant annet til grunn for de rødgrønnes tidligere vedtak om å bygge for eksempel E39 mellom Vigeland øst for Mandal og Ålgård vest for Sandnes, E6 mellom Biri og Lillehammer og E6 mellom Stjørdal og Steinkjer som trafikksikker to-/trefeltsvei med midtrekkverk.

Men Frp ville uansett ha enda bredere veier og høyere fart og gikk isteden inn for å bygge ut veiene med smal firefelts motorvei for 110 km/t. Slike veier gir betydelig større naturinngrep og høyere byggekostnader, og trafikken vil gi mer støy og høyere utslipp av svevestøv, mikroplast og klimagasser. Også ulykkesrisikoen blir større.

På E6 nord i Trøndelag er veien på delstrekninger svært god, og en ny firefeltsvei for høy fart vil her gi kreve store mengder matjord. Det er svært skuffende at Knut Arild Hareide og resten av regjeringen velger å videreføre en slik kunnskapsløs veipolitikk etter at Frp er ute av regjeringskontorene.

Heldigvis er det er ikke for seint å gå tilbake til de opprinnelige planene, og det vil være oppsiktsvekkende om ikke de rødgrønne vil gjøre det.

Flere nye prosjekter er kommet med i regjeringens forslag til transportplan. Ett av dem er en firefelts motorvei for 110 km/t mellom Løten og Hamar. Også her, i et område med mye matjord og kulturlandskap, vil konfliktene av en slik overdimensjonert motorvei bli store.

Konfliktene rundt E6-utvidelsen gjennom Åkersvika like i nabolaget, bør minne oss om at må være grenser for hvor mye som skal ofres på bilens premisser.

På motsatt side av Mjøsa går riksvei 4, som er planlagt betydelig opprustet. Likevel ønsker Nye Veier AS at det bygges ny sammenhengende motorvei for høy fart. Miljødirektoratet har undersøkt klimakonsekvensene, og utredningen viser skremmende tall, store klimagassutslipp og naturødeleggelser som følge av avskoging og ødeleggelser av myr.

Rapporten viser også at det blir høyere utslipp fra bilene som følger av mer trafikk og større fart til tross for omfattende elektrifisering av veitransporten.

Det er viktig at de rødgrønne står imot presset og holder fast ved det arbeidet som allerede er i gang, nemlig å ruste opp og gjøre dagens vei mer trafikksikker. Ved å legge bedre til rette for mer godstransport på jernbane, vil man også kunne avlaste riksvei 4 for tungtransport.

Det er også skuffende at regjeringen vil bygge de enorme fjordkryssingene Hordfast (sør for Bergen) og Møreaksen (mellom Ålesund og Molde), med store naturinngrep og økt trafikk som resultat. Kostnadene er også enorme. For veipolitikken handler også om å prioritere. Ved å droppe de gigantiske motorveiene og fjordkryssingene frigjøres det penger som kan brukes til å utbedre dagens veier og gjøre dem sikrere, i hele landet, samt til flere ferjeavganger.

Mer penger kan da også brukes til å utbedre jernbanen og til tiltak som flytter godstransport fra lastebil til båt og tog.

Avinor jobber fortsatt med planene om en tredje rullebane på Gardermoen, for å øke flytrafikken utover det skyhøye nivået før pandemien slo inn. De ser for seg at mye av flytrafikkveksten skal komme i ferie- og fritidstrafikken, ikke minst til og fra utlandet.

Resultatet blir økte klimagassutslipp og mer støy, og et stort inngrep som vil kreve mye matjord og natur. Pandemien har skapt enda mer usikkerhet rundt behovet for en ny rullebane, og økt klimabevissthet bidrar til det samme. Heldigvis er motstanden stor. I vertskommunen er det tverrpolitisk motstand, og i vertsfylket har det rødgrønne flertallet sagt et klart nei.

På nasjonalt nivå har Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Rødt for lengst sagt nei, nå også Kristelig Folkeparti gjennom sitt nye partiprogram.

Vi forventer at de rødgrønne på Stortinget sier klart nei til videre planlegging av noen tredje rullebane.

Valgkampen blir spennende. I forkant av den kan Stortingets behandling av NTP avklare deviktige konfliktlinjene i vei-og transportpolitikken.