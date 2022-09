Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Uttalelsen kommer under overskriften "Kampen om fakta om skogen" 1. september. La det være sagt med en gang, Artsdatabanken kjenner seg ikke igjen som del av en "kamp". Tvert imot.

Artsdatabanken er kunnskapsbanken for norsk naturmangfold. Vårt ansvarsområde inkluderer drift av databasen Artskart, som inneholder flere millioner registreringer av arter. Den jobben gjør vi for, og på vegne av, hele samfunnet. Inkludert Viken Skog. Våre tjenester er likevel ikke skreddersydd enkelte brukergrupper.

På bakgrunn av debatten med Viken Skog i Nationen våren 2021 tok Artsdatabanken initiativ til dialog, både for å bidra til bedre forståelse for våre tjenester og rolle og for å få en bedre forståelse av skogbrukernes bruk av data fra våre tjenester. Vi har opplevd at den dialogen har vært konstruktiv og at den ikke er avsluttet. Jeg er derfor noe overrasket over Kristiansens utspill i Nationen, som innholdsmessig i det alt vesentlige er identisk med debatten i 2021.

Kristiansens utspill har tre hovedelementer som jeg mener ikke kan stå uten nyansering. Dette gjelder ønske om automatisk beskjed om registreringer, krav til de som registrerer data og kvalitetssikring av data.

Kristiansen mener at grunneier automatisk skal få beskjed om at en registrering har funnet sted på sin eiendom. Vi er enige i at muligheten for automatisert varsling er noe som øker legitimiteten til registreringene. Vi mener likevel bestemt at det er uhensiktsmessig og uproporsjonalt å etablere en varslingstjeneste som påtvinger alle Norges grunneiere varsling om alle artsfunn på deres eiendom.

Artsdatabanken la derfor sommeren 2021 til rette for at grunneiere og andre interesserte enkelt, og etter eget ønske, kan legge inn gårds- og bruksnummer i våre tjenester for å få automatisk varsel om funn på aktuelle eiendommer via e-post.

Utfordringen er altså ikke av teknologisk art, men det er nødvendig med en vurdering av om det er hensiktsmessig å påtvinge alle Norges grunneiere et varsel de millioner av ganger i året en art registreres i Artskart. At Viken Skog nå lager varsel til sine grunneiere i sitt skogbruksplanverktøy er et av mange eksempel på at ulike brukere tilpasser dataene i våre tjenester til sine spesifikke behov. Dette er også gjort av skognæring og -forvaltning tidligere.

Videre understreker Kristiansen at registranten bør ha tilstrekkelig kunnskap og gyldige registreringer bør dokumenteres. Kristiansen etterlater gjennom sin kommunikasjon et inntrykk av at et stort antall av registreringene gjøres av "hvem som helst", underforstått av folk som ikke kjenner arten de registrerer. Det er et feilaktig inntrykk.

De aller fleste registreringene i Artskart er gjort av vitenskapelige institusjoner eller noen av Norges fremste artseksperter som gjør registreringer på frivillig basis. Vitenskapelige institusjoner har systemer for kvalitetssikring i sine systemer. Når det gjelder informasjon som kommer inn via vår tjeneste Artsobservasjoner, er det et system for validering av utvalgte funn – men ikke alle.

Kristiansen peker på at han mener at kvalitetssikringen fra Artsdatabanken er "til dels mangelfull". Dette er en noe diffus påstand, men hans utgangspunkt synes å være at myndighetene skal verifisere gyldigheten i alle registreringer. Jeg vil tro at Kristiansen er enig med meg i at å kontrollere de nærmere femti tusen registreringene av kjøttmeis som kom inn i Artskart i 2021, er en lite fornuftig bruk av offentlige midler.

Det er svært mange av de i overkant av 2,5 millioner funnene som kom inn i Artskart i løpet av 2021 som det ville være like lite fornuftig å kontrollere. Det handler derfor om en prioritering.

I våre systemer finnes det også mekanismer for å gi tilbakemeldinger på observasjoner. Åpenbart feilaktige registreringer vil bli skjult og den som er ansvarlig for registreringen blir kontaktet. Vi kan ikke se å ha fått tilbakemeldinger på noen av registreringene Kristiansen mener er feil.

Vi i Artsdatabanken ønsker dialog om hvordan vi kan tilpasse våre tjenester til ulike typer brukere, men opplever dialogen med Viken Skog som langt mer konstruktiv når den foregår utenfor Nationens debattsider.

Min forståelse er at kunnskapen som finnes i våre systemer er til svært stor nytte i for skogbruket i deres viktige arbeid med å ivareta biologisk mangfold i norske skoger. Verdien skogbruket tilføres gjennom denne kunnskapen, helt gratis fra vitenskapelige miljø og frivillige eksperter, kommer dessverre i skyggen av Viken skogs diskusjoner rundt enkeltfunn blant millioner av funn.