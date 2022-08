Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Helse Møre og Romsdal varslet i juli at de ikke kommer til å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund etter sommerstenging. Dette på grunn av en «uforutsett hendelse» (en sykemelding) og at de har store problemer med å rekruttere på grunn av nasjonal mangel på gynekologer.

En gjennomgang Bunadsgeriljaen har gjort av Helsedirektoratets og helseforetakenes behovsvurderinger viser at det IKKE er nasjonal mangel på gynekologer (spesialister innen fødselshjelp og kvinnesykdommer) og at rekruttering ligger over gjennomsnittet.

Kriteriene som helseforetakene benytter for å rapportere behov som behøver strategisk oppmerksomhet er blant annet «utfordringer med å finne kvalifiserte søkere» og «utdanning av for få spesialister i forhold til behov for overleger og utdanningskapasitet».

Fødselshjelp og kvinnesykdommer er ikke vurdert som en spesialitet med behov for strategisk oppmerksomhet. Det er kun Helse Nord som har meldt inn utfordringer.

Andelen LIS-leger i en spesialitet benyttes også for å vurdere rekrutteringen til spesialiteten. LIS-andelen for fødselshjelp og kvinnesykdommer var i oktober 2019 41,2 prosent, og gjennomsnittet for alle spesialiteter var 38,8 prosent. «Rekrutteringen til faget er altså høyere enn gjennomsnittet for sykehusspesialitetene samlet.» (Helsedirektoratet 2020, s 59)

Alle fire regionale helseforetak rapporterer til Helsedirektoratet (2020) at de i liten grad har gått inn og styrt hvilke spesialiteter som skal prioriteres. Helse Midt-Norge rapporterer at stillinger er opprettet basert på helseforetakenes behov, økonomi og prioriteringer.

Da avdelingen i Kristiansund åpnet i juni 2022 hadde de 4 gynekologer på plass, 1 gynekolog ansatt som nå holder på å lære seg norsk og som flytter til Kristiansund i høst, 1 avdelingsleder som også er gynekolog, 2 lis-leger hvorav en er konstituert overlege og en gynekolog i 50 prosent på poliklinikk. Til sammen 8 på heltid, og 1 deltid med gynekolog/legekompetanse.

Mangel på gynekologer er en «bekymring» som ofte har kommet til uttrykk de siste årene fra ledere i lokale helseforetak. Direktører, styreledere og klinikksjefer har med jevne mellomrom gått ut med denne bekymringen og brukt det som argument for å stenge fødeavdelinger, både midlertidig og permanent. Helseministeren har selv vist til nasjonal mangel på gynekologer og har også uttrykt at hun har tillit til helseforetakene.

Bunadsgeriljaen har siden 2019 påpekt mangler ved utlysningstekster gjort av helseforetaket. Den forrige helseministeren, Bent Høie, sa seg enig i at fødeavdelingen måtte stenge på grunn av at ingen ville jobbe ved en nedleggingstruet avdeling.

Det viste seg å ikke stemme. Når forholdene ble lagt til rette for det ønsket mange å jobbe her. Helse Møre og Romsdal vil heller stenge enn å ansette vikarer.

Det er helseforetakene selv som har gjort seg avhengig av vikarer for å holde grunnbemanningen, og lønnskostnadene, nede. Fødekvinner må slippe å betale for strategisk dårlige valg helseforetakene har gjort!

Halvparten av landets fødeavdelinger har også rapportert inn til Helsedirektoratet om at de har ubesatte stillinger. Når de samme myndigheter viser at det er både god dekning og god rekruttering må det stilles spørsmål om hvorfor helseforetakene ikke er attraktive nok og hvilken kommunikasjon ledelsen har med de ansatte.

Nå rømmer mellomledere fra Helse Møre og Romsdal. Når flere mellomledere varsler avgang på samme dag bør også flere enn Bunadsgeriljaen bli bekymret for situasjonen i helseforetakene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har så langt glimret med sitt fravær, men det er nå på tide at hun tar det lederansvaret hun er gitt!