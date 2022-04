Videre jakt på ærfugl er ikke bærekraftig

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det skal fortsatt jaktes fra gamle Aust-Agder til grensen mot Sverige, i et område hvor ærfuglbestanden har svært negativ utvikling. Må den kjente og kjære ærfuglen forsvinne helt fra denne kystrekningen før vi innser at jakten må stoppes?

I NRK P1 Sørlandsendingen forleden kunne vi høre seksjonsleder Knut Morten Vangen, seksjonsleder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, forsvare ærfugljakta. Det får vi utrolig nok forklart at ærfuglen har et høstingsverdig bestandsoverskudd på tross av rødlistestatus.

Miljødirektoratet mener at jaktuttak ikke har sammenheng med artens bestandsnedgang. At det nå kun skal jaktes på hanner, som det er overskudd av i bestanden, sikrer at jakta er bærekraftig. Men er den det?

Det står svært dårlig til med sjøfuglene våre, og ærfuglen fikk i sin siste rødlistevurdering status som sårbar, da bestanden i landet som helhet har gått tilbake 30-35 prosent på tre ærfugl-generasjoner.

En ærfugl-generasjon er beregnet til 11 år, så vi snakker altså om et tidsrom på 33 år. Ærfuglen er altså en forholdsvis langtlevende art, i likhet med de fleste sjøfuglene. Jakt på voksne individer av slike arter medfører at bestandene faller raskere i forhold til arter som lever kortere og får flere unger på vingene.

Finland har en tilsvarende tilbakegang på 50-80 prosent, og i Sverige har ærfuglbestanden falt med hele 61 prosent i perioden 2000–2018, til bare 59.000 par. Ærfuglen er sterkt truet i Sverige, og blir også rammet av norsk jakt.

Artsdatabanken vurder ærfuglbestanden i Norge til å ha ulike bestandstrender langs vår lange kyst. De fleste delbestandene, utenom den helt nordligste, er i tilbakegang. Sjøfuglene trues av mange faktorer.

Mindre areal til dyreliv, økt forstyrrelse, ulik forurensing og næringssvikt er noen av årsakene. Ærfuglen er jo en art som trekker lite langs kysten, så fugler nord fra Agder besøker i liten grad området det skal jaktes.

Men, ærfuglene går jo tilbake også her, og det kraftig. Da er det vel mest fornuftig å gjøre det vi kan, og stans av jakt er et effektivt tiltak på en slik langtlevende art som ærfugl.

En rødlistestatus som sårbar betyr at arten har en sterk tilbakegang i tre generasjoner, og da kan videre høsting av voksne fugler aldri bli bærekraftig. Det er ikke matematisk mulig, uansett hvilke tiltak vi gjør, og hvilke argumenter vi utsmykker grunnlaget med. Ærfuglens sterkt negative utvikling i Sverige og Finland må også sterkere med i vurderingen på en slik art.

Et grep som er gjort for å kunne fortsette jakta på ærfugl de neste seks år er at det kun skal jaktes hanner. Det sies å være et overskudd av hanner i bestanden, siden det normalt er flere hanner enn hunner i en ærfulbestand. Dette er et kjerneargument for å la noen hundre jegere skyte tusenvis av ærfugler årlig. Men er det virkelig et høstbart overskudd av hanner?

I alle ville dyrebestander foregår evolusjon hele tiden. Naturlig seleksjon er en evolusjonær prosess som innebærer at visse gener gir individene som bærer dem fordeler når genene skal føres videre til neste generasjon.

Slik blir fordelaktige gener flere i neste generasjon sammenlignet med andre mindre fordelaktige gener. Om døtrene får flere avkom enn sønnene, vil de hunnene som produserer flere døtre enn sønner få en reproduktiv fordel. Dette vil så naturlig evolusjon balansere.

Man kan altså anta at enhver populasjon har en optimal kjønnsfordeling for å føre genene sine videre til neste generasjon. Det er med andre ord en fordelaktig fordeling av hanner og hunner i en ærfuglbestand uten selektiv jakt på det ene kjønnet, og et svært skjevt uttak vil da nødvendigvis medføre en bestandsnedgang.

I Sverige fikk jaktinteressene forhandlet frem jakt på ærfugl i 2020, men etter protester grep den svenske regjeringen inn og fikk stanset jakta. Jakt på arter i tilbakegang kan aldri bli bærekraftig, og noe vi må protestere høylytt til.

Vi kan ikke la særinteresser forsterke naturkrisa, men ta nødvendige grep for å stanse den. At jakt skal bidra til bestandsnedgang og forverring av rødlistestatus i Norge, er dypt uverdig. Spesielt når jakten det dreier seg om er ren rekreasjonsjakt, bør vi kunne skjerme arter på rødlisten.