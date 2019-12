I en kronikk i Nationen 25. oktober mener Ole-Jacob Christensen at journalister lot Yara slippe for lett unna da vi lanserte et pilotprosjekt for klimamerking av mat. Christensen er skeptisk til merkeordningen og skriver: «Mange har egeninteresse av å sette opp et klima- og miljøregnskap med bare de faktorene som gagner egen lommebok.»

Les innlegget fra Ole-Jacob Christensen her:

Ja, hvis en merkeordning bare gagner egen lommebok er det grunn til skepsis. Men et klimaregnskap som gagner et selskaps økonomi er ikke i seg selv problematisk. Det er når vi finner løsninger som fungerer både for lommebok og miljø at vi får et grønt skifte.

På veien mot et grønt skifte må vi eksperimentere med forretningsmodeller som gjør ny teknologi lønnsom. Å produsere «grønn» gjødsel med solenergi eller vannkraft er per i dag langt mer kostbart enn å bruke naturgass. Dermed blir gjødselen dyrere, og spørsmålet om hvem som skal betale dukker opp.

Hypotesen er at markedet vil foretrekke, og være villig til å betale mer for klimavennlige matvarer. En troverdig merkeordning kan derfor motivere både marked og produsenter til å ta klimavennlige valg. Slik kan klimamerking av matvarer være et virkemiddel som gjør det lønnsomt å redusere klimautslipp fra matproduksjon.

Yara har ingen planer om en «egen» merkeordning slik Christensen antyder. I likhet med Svanemerket eller Nøkkelhullmerket må en merkeordning styres av en uavhengig part. Yaras bidrag vil være å redusere og spore utslipp fra egen gjødselproduksjon og gjøre teknologi tilgjengelig slik at bønder kan bruke minst mulig, men riktig gjødsel.

Annonse

Skal merkeordningen være relevant må dessuten alle aktørene i matvarekjeden delta med informasjon om sine utslipp, og med mål om å kutte dem. Bønder, produsenter, transportører og handelsstand må bli med. Det krever en formidabel dugnad med samarbeidsvilje, koordinering og teknologi som vi kan stole på. Det er denne dugnaden Yara nå tester ut i et pilotprosjekt med Lantmännen i Sverige.

Christensen har helt rett i at klima- og miljøpåvirkningene fra landbruket er langt mer komplekse enn utslipp av CO2 fra gjødselproduksjon. Lystgass fra jorda, matsvinn, tap av landareal og redusert biologisk mangfold er andre utfordringer.

Klimamerking vil ikke kompromittere slike miljømål. Snarere tvert imot.

Christensen spør hvordan man veier klimapåvirkning mot hensynet til biologisk mangfold og bruk av viktige men begrensede naturressurser. Slike avveininger står høyt på Yaras agenda. Når vi har ansatt 250 mennesker for å utvikle teknologi for presisjonslandbruk, er det nettopp for å muliggjøre et mer klimavennlig og effektivt landbruk som er bedre for omgivelsene. Ved hjelp av digital teknologi kan vi få større avlinger med mindre bruk av ressurser som vann, land og gjødsel.

Klimamerking vil ikke kompromittere slike miljømål. Snarere tvert imot. Det er bare gjennom å dyrke eksisterende jordbruksarealer mer effektivt at vi kan mette en voksende befolkning uten å rydde ny mark. På den måten vil vi spare biologisk mangfold og natur som binder CO2.

Vi ser at kunnskap, samarbeid og teknologi nytter. I Brasil har vi hjulpet bønder med å tredoble avlingen med en tredel av vannet og med mindre, men riktig gjødsel. Resultatet er bra for klima og miljø, og det er økonomisk gunstig for Yara og for sitrusbøndene i Brasil. Vi erfarer også at fattige bønder i utviklingsland får bedre avling og bedret levestandard med tilgang til kunnskap og gjødsel.

Verdens landbruk står for om lag 23 prosent av klodens klimagassutslipp. Vi har ikke tid til å vente med handling. Vi må teste løsninger og skalere opp når vi ser hva som fungerer. Da kan ikke det beste være det godes fiende.

Vi må starte med kunnskap og fakta, ha tydelige og målbare målsettinger og være transparente overfor samfunnet. Derfor støtter vi Christensen når han oppfordrer journalister til å skaffe seg kunnskap om landbruk og biologi.

Vi ønsker kritiske spørsmål og vi trenger å bli utfordret. Ikke minst må vi utfordre oss selv. Det gjør vi når vi sammen med andre partnere tester om karbonmerking av mat kan gi en grønnere matkjede.