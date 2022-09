Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Det er ikke naturlig å bruke innestemme når man holder på å drukne», sa Yngve Røøyen i Nationen. Jeg er helt enig med Røøyen, men debattklimaet kan oppleves som naturlig for noen og voldsomt for andre som skaper misnøye og dårlige relasjoner. Det er en stor utfordring, men jeg mener uansett at dialog er avgjørende for fremdrift.

Øystein «Pølsa» Pettersen fant en løsning for dialog. Han har skrevet boka «Helt konge!» og høstet gode kritikker. Det satte han stor pris på, men det var én bokanmelder som slakta boka og var sterkt kritisk. Det syntes Pettersen var så interessant at han like greit inviterte vedkommende til en times samtale i sin egen podcast for en engasjert og lærerik prat. Kunne Landbrukspodden til Bondelaget gjort noe av det samme med gutta i Bondeopprøret i dialog med ledelsen om aktuelle økonomiske tema?

Da jeg studerte på BI lærte jeg om de tre viktigste strategiene for å lykkes som kjøpmann: lokasjon, lokasjon, lokasjon. I dagens samfunn som gjennomsyres av sosiale medier kan dette overføres til landbrukspolitikk som media, media, media.

Et viktig verktøy i kampen om jamstilling av lønn fra rett tallgrunnlag, er at faglaga på alle nivå bør være like dyktige på produksjon av mediesaker som på landbruksfag og organisasjonsarbeid. På tross av at det tar mye tid, har mange gjort en solid mediejobb det siste året.

"Vi må erkjenne hvor viktig det er med sterk synlighet i media i inntektskampen lokalt, regionalt og nasjonalt."

Vi må erkjenne hvor viktig det er med sterk synlighet i media i inntektskampen lokalt, regionalt og nasjonalt. Det øker kunnskapsnivået hos politikerne, og ikke minst hos sjefene deres - forbrukere med stemmerett. Dette i tillegg til jobben mot Storting og Regjering for komme i mål innenfor denne regjeringsperioden.

Vi er avhengige av et slagkraftig Bondelag i inntektskampen. Det har blitt jobbet hardt for kostnadskompensasjon, og jeg blir imponert og inspirert av Innlandet Bondelag sin innsats i media og deres siste møte med innlandsbenken på Stortinget. Alle i posisjon til å møte stortingspolitikere og beslutningstakere bør ta kontakt, eller gå inn på FB-siden deres og kopiere og pugge krav og kampsaker om inntekt.

Jeg er likevel kritisk til Bondelaget sentralt sin manglende synlighet i inntektskampen i media. Bjørn Gimming sin gode og viktige kronikk i Nationen med krav mot Grytten-utvalget er en bra start på sterkere trykk i media fremover!

Les også: Dette må Inntektsutvalget for jordbruket levere på

Annonse

Bondelaget har sin egen kommunikasjonsavdeling med flere heltidsansatte medarbeidere. De er en sterk ressurs for å få frem kraftfulle budskap til både politikere og forbrukere i riksmedia og ikke bare internt til medlemmer på egne nettsider, men hvordan forvaltes disse ressursene i dag?

Gjennomsnittstallet for inntekt fra BFJ for årets jordbruksforhandlinger er 426.500 kr. Basert på trykket i inntektskampen er det en felles oppfatning at dette ikke stemmer med virkeligheten.

Leder for Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug, tar utgangspunkt i dette tallet som gjest i Landbrukspodden og legger det frem som en sannhet at inntektsgapet kun er cirka 200.000 kr. Han mener også at melkebønder ligger over snittet i næringa allerede. Jeg tror det er lurt å droppe å kommunisere noe som helst rundt eksisterende tallgrunnlag før nye tall og metoder er vedtatt.

Kommuniser heller at timetall pr årsverk, avkastning på egenkapital, jord/kvoteleie, realrente og pensjon skal med i det nye regnestykket. Dette er ikke et demokratisk arbeid, men først og fremst et faglig arbeid. Jeg håper faglaga setter sammen arbeidsutvalg og benytter seg av den beste fagkunnskapen som er å oppdrive i organisasjonene.

Forhåpentligvis får vi hjelp av Grytten-utvalget til å finne virkeligheten i tallgrunnlaget, og ikke bare hva utvalget mener er politisk spiselig. Han har allerede i intervju med Nationen påpekt at hvis hans barn skulle ta over en gård, kan de ikke forvente noe særlig avkastning på verken kapital eller arbeid for å lage mat til befolkningen.

Det er fint å få det avklart fra lederen av et regjeringsutnevnt utvalg. Han har også funnet ut at de som sliter mest økonomisk, og representerer det han kaller «elendighetshistorier», ofte er de unge som har investert mye i melkeproduksjon. De unge som er fremtiden til norsk matproduksjon, og snart kommer løsdriftskravet som krever store investeringer for alle.

Vi må synliggjøre virkeligheten i den dype urettferdigheten at mange bønder må jobbe opp mot 4000 timer i året og knapt har råd til å ta ut lønn eller fritid fra gårdsdrifta for å lage maten vår.

Jeg mener at tøffe tider krever tøffere tone mot skadelige og kunnskapsløse utsagn fra politikere og aktører i næringslivet. Når politikere går fra opposisjon til posisjon blir kommunikasjonen roet kraftig ned. Det er naturlig fordi de får ansvaret for jobben, men er det en naturlov?

I landbruk er det faglaga som er i posisjon. Hva er konsekvensanalysen av litt skarpere kommunikasjon i offentlige debatter mot meningsmotstandere som ikke forstår alvoret? Kan det skape større avstand til politikere som kan komme i regjeringsposisjon på et senere tidspunkt?

Ja, det kan hende, det er å ta større risiko i relasjonene. Samtidig tar man større plass i debatten, får mer omtale i media og skaper større interesse for landbrukspolitikk hos forbrukerne. Ola Berthling Lie-Husby fikk mye støtte for sin opptreden på Debatten i fjor, men er slik opptreden med tydelige budskap upassende for lederne i faglaga i riksmedia?

Til slutt en annen ting jeg lærte i faget organisasjonspsykologi på BI; følelsen av urettferdighet er en av de sterkeste følelsene et menneske kan kjenne på. Følelsen av å bli beskylt for noe man ikke er skyldig i, eller utsatt for svært urettferdige vilkår. Den følelsen kjente jeg så sterkt på da jeg var mjølkebonde og da vi måtte avslutte fjøsdrifta, at engasjementet for bøndene trolig kommer til å vedvare hele livet.

Eller i hvert fall frem til de kan ta ut lønn på gjennomsnittsnivå, får positiv avkastning på innskutt kapital, og får råd til ferie og fritid slik at bønder med krevende produksjoner kan ha et vanlig familieliv!