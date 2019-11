Vi har også hørt mange Nav-brukere fortelle at de føler sinne, motløshet og oppgitthet. For meg som har levd en stund er dette et gufs fra forsorgstiden med verdig trengende. Jeg trodde den tid var forbi.

Skal ikke Nav-ansatte være der for å hjelpe folk? Mangler de forståelse og kompetanse til å etablere et tillitsforhold til de som er avhengige av velferdsytelser? Er ikke relasjonskompetanse en grunnleggende forutsetning i utdanning av sosialarbeidere og viktig for alle yrkesgrupper som arbeider i velferdssektoren?

Hva er det som gjør at kontroll og mistenksomhet går foran medmenneskelig forståelse og innsikt i menneskers behov i en vanskelig livssituasjon? Har Nav etablert et byråkratisk system med rapportering og kontroll som gjør at man ikke lenger klarer å se menneskenes individuelle behov?

Er reglene blitt så kompliserte og systemet så rigid at det ikke er rom for utøvelse av faglig skjønn, og møte mennesker med respekt og tillit i stedet for skjemaer og papir?

Etter at den største velferdsskandalen etter krigen ble kjent er tilliten til den statlige Arbeids- og velferdsetaten (Nav) blitt vesentlig redusert. Skandalen er så omfattende at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglis redegjørelse i Stortinget bidro til å reise nye spørsmål.

Etter mangeårig arbeid i helse- og sosialsektoren vil jeg reise enda et spørsmål. Kan de problemene vi ser både i helsevesenet, utdanningssektoren og i Nav ha sammenheng med hvordan vi organiserer og styrer tjenestene på?

Mitt svar er ja, og da er det nærliggende å peke på New Public Management (NPM), som har sneket seg inn som en klam hånd over offentlig velferdssektor de siste tretti år.

Offentlig sektor har ofte vært utsatt for kritikk. På 1980-tallet var man på utkikk etter nye styringsmetoder som kunne sikre bedre lønnsomhet og effektivitet – underforstått at det offentlige drev ulønnsomt og ineffektivt i motsetning til det private.

Ideer fra næringslivet ble toneangivende og vi fikk en ny styringsideologi som fikk navnet New Public Management. I praksis førte dette til innføring av mål- og resultatstyring (MRS), som ble den dominerende styringsmetoden.

I 1990 påla regjeringen alle statlige virksomheter at de skulle innføre mål- og resultatstyring som styringsprinsipp, og som grunnlag for den interne styringen skulle det innføres virksomhetsplanlegging. Konsulentbransjen gikk florisante tider i møte.

I kjølvannet av dette oppsto det en målemani og – industri som etter hvert ble ganske utbredt og komplisert. Målenhetene starter med overordnede mål, hovedmål, formål, prosjektmål, effektmål, resultatmål, prosessmål, delmål, kvalitetsmål og strukturmål. Hvert mål har resultatkrav, som skal rapporteres. Å kontrollere dette ble pseudoarbeidernes inntogsmarsj.

Når det gjelder kvalitetskrav så må man ha kvalitetsindikatorer, som igjen skiller mellom produkt- og resultatkvalitet, strukturkvalitet og prosesskvalitet. Dette styringssystemet er innført av byråkrater og teoretikere uten faglig forankring i virksomhetens primæroppgaver, og uten kontakt med den praktiske hverdag. Dette er en voldsom tidstyv for de som skal bistå enkeltmennesker i deres arbeid og reduserer praktisk og klinisk arbeid.

Vi vet at rapportering på uvesentlige ting og kontroll skaper mistillit og dårlig arbeidsmiljø.

Men hva er styringssystemet i Nav? Det er også et komplisert kontrollsystem som består av målekort. Hver måned må de ansatte fylle ut kompliserte skjemaer med mengde informasjon, om bl.a. brukerperspektiv, prioritet, virkelige mål, forrige måling, trend, snitt/sum, mål, status og risiko.

I en omfattende veiledning står det at målekortene er et verktøy som viser Nav-kontorets resultater for senere styringsparametere, og i hvert steg av målstyringsfløyen benyttes egne verktøy. Klart og enkelt formulert.

De ansatte får så karakter etter trafikklyssystemet: grønn om de er over forventet resultat, gul er middels og rød er de som er under. Den gule får klatretrøye som i Tour de France. For en tid siden kunne man lese en stillingsannonse fra Nav som søkte etter styringsdirektør som skulle være virksomhetsarkitekt med sterke lederegenskaper som kan være med å styrke utviklingen av Nav.

Dette er tøv, vanvittig, absurd og meningsløst. Vil ledelsen fjerne seg fra de ansattes hverdag og brukernes behov er dette måten å gjøre det på. Dette er velferd på avveie og ødeleggende for arbeidsmiljøet i Nav.

Nav har i flere år hatt turbulente tider. Da Vågeng før hun ble Nav-direktør ledet et utvalg som skulle se nærmere på Nav var utvalgets konklusjon at det skulle være mindre styring og mer ledelse, mer oppmerksomhet mot brukerne og mindre mot systemet, og økt kompetanse hos de ansatte. Vi har fått det motsatte.

Dette styringssystemet som her er beskrevet krever mange ansatte hvis eneste oppgave er å registrere og kontrollere andre. Dette øker byråkratiet og reduserer effektiviteten. Dette er tomt arbeid som ikke gir mening, og som belaster en rekke funksjoner. I litteraturen betegnes dette som pseudo (falsk, uekte) arbeid, og må fjernes fra offentlig velferdsforvaltning.

Hva er alternativet til dette? Jo, det er bl.a. tillitsbasert ledelse. Nedleggelse av mål- og resultatstyring slik den praktiseres i dag, og pseudoarbeiderne må omplasseres i meningsfylt arbeid. Vi vet at rapportering på uvesentlige ting og kontroll skaper mistillit og dårlig arbeidsmiljø. Gode fagfolk får heller ikke brukt sin kompetanse. Skal vi sikre tillit til velferdsstaten må vi endre styringssystemet i offentlig forvaltning. Å fjerne pseudoarbeiderne i velferdssektoren vil effektivisere og bedre virksomheten. Det er regjeringen og Stortingets ansvar.

Regjeringens og Siv Jensens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) er en bløff. Man kan ikke redusere årlig budsjettene i offentlig velferdssektor og tro at dette fører til effektivisering og avbyråkratisering. Først må vi fjerne årsaken til byråkratiseringen og fjerne pseudoarbeiderne.