Bygg kan dyrkes over store deler av landet og har vært livsviktig for nordmenn gjennom generasjoner. Når vi vet at kun én prosent av byggen vi dyrker i Norge i dag går til menneskemat, tenker vi at det kan bety 99 prosent med ubrukte muligheter. Derfor dro vi på jakt etter gull.

Bygg har et høyt innhold av kostfiberet betaglukan som er kjent for å senke kolesterol- og blodsukkernivået, er godt for tarmens funksjon og bakteriemiljø, og holder deg mett lenge.

Norges Bygdekvinnelag har over flere år arbeidet med å formidle bruken av bygg til mat. Næringsrik og trygg mat er bærebjelken for en god folkehelse. Bygdekvinnenes erfaring er at mange forbrukere ønsker å bruke mer bygg i maten, de ønsker flere produkter av bygg i butikk og de ønsker mer informasjon om hvordan det kan brukes. Dette er i tråd med generelle kostholdstrender som viser at norske forbrukere er stadig mer opptatt av helse, miljø, kortreist mat og det å ta bærekraftige valg.

For å høste erfaring om byggens kvaliteter og nye bruksområder, tok Norges Bygdekvinnelag, i samarbeid med NIBIO, initiativ til et dyrkningsforsøk med ti forskjellige byggsorter på Apelsvoll på Toten i 2019. I 2020 ble byggen malt til mel og gryn av Dyrk Mølle på Tynset. Deretter ble mel og gryn testet ut i åtte forskjellige matretter på Norges Bygdekvinnelags bygglab på Toten.

Med oss på laget hadde vi et testpanel bestående av blant annet ernæringsfysiolog Ingrid F. Gardseth fra Dyrk Mølle og byggekspert Einar Risvik fra NOFIMA.

Byggsortene som ble valgt ut av Aina Lundon Russenes i NIBIO, har egenskaper som vi i utgangspunktet tenkte passer i matlaging. Egenskapene til hver enkelt sort er allerede kjent gjennom NIBIOs oversikt over innhold av næringsstoffer. I tillegg analyserte NIBIO protein-nivået i sortene som ble høstet fra forsøksfeltet.

De kommersielle volumsortene Arild, Heder, Thermus og Brage er alle vanlige å dyrke her i landet og er godt kjente i kornindustrien. Passer disse til mat kan det være mulig å sortere det beste fra avlingene til mat, mens resten kan gå til dyrefôr.

I de seinere årene har vi også tatt i bruk nakenbygg til egne matprodukter. Nakenbygg har som navnet tilsier et tynt skall og det meste av skallet forsvinner under tresking. NIBIO valgte ut fire spennende sorter nakenbygg til forsøket vårt. Tre av dem, CDC Marlina, CDC Heliose og CDC Rattan tilhører Norsk matbygg og kan finnes igjen i produktserien til Duga. De har alle er et høyt innhold av betaglukan, som er kjent for å senke kolesterol- og blodsukkernivået hos barn og voksne og gir en vedvarende metthetsfølelse.

Annonse

Mens disse er utviklet i Canada, er nakenbyggsorten Pihl utviklet i Norge av Graminor. Dette er en byggsort som har middels nivå av betaglukan, men som er sterk på protein.

NIBIO valgte også ut outsiderne Olve og Thyra. Olve ble valgt fordi den har en lys og innbydende farge med et høyere innhold av betaglukan, mens den pensjonerte byggsorten Thyra har et høyt proteininnhold.

Hovedkonklusjonen etter uttestingen er at dagens kommersielle volumsorter av bygg som Brage, Heder og Arild, som i dag går til dyrefôr, passer best som mel til baking. Volumsortene inneholder de laveste mengdene av proteiner og betaglukan. Nakenbyggsortene som har størst mengde av betaglukan og protein passer best til matretter der vi bruker byggryn og er et godt alternativ til ris eller pasta. Den norskutviklede nakenbyggen Pihl sto fram som favoritten når byggryn ble brukt i matrettene, men var samtidig den store taperen når melet ble brukt i baking.

"Dagens kommersielle volumsorter av bygg som Brage, Heder og Arild, som i dag går til dyrefôr, passer best som mel til baking."

Tall fra Norske Felleskjøp viser at bruk av matkorn i Norge per innbygger er synkende. Fra 2009 har den norske andelen av forbruket av matkorn sunket fra 41 til 26 prosent. I tillegg utgjør import av matkorn og ferdigprodukter en stadig større andel.

Ifølge Norske Felleskjøp ligger det en betydelig markedsmulighet i å styrke konkurransekraften ved å få frem matkorn av rett kvalitet blant annet gjennom økt satsing på grove kornprodukter i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

I dag er dette offisiell politikk etter at avtalepartene under jordbruksforhandlingene i 2020 var enige om å styrke norsk kornproduksjon til mat.

Norges Bygdekvinnelags testing av ti forskjellige byggsorter viser at det er et stort potensial i bygg til mange forskjellige matretter. Utvalgte sorter kan være et bidrag til utvikling av nye produkter, og at flere av disse kan finne veien til butikkhyllene.

Byggekspert Risvik mener at skal vi kunne bruke bygg på en god måte, må vi kunne lage mat. Byggemissæren har et håp om at bygg, som har lidd under fattigdomsstempel her i landet, skal bli tatt tilbake i det norske kostholdet, akkurat som sør-europeerne har gjort med sin pizza og pesto.

Bygdekvinnene ønsket å finne gull. Vi fant ikke en sort bygg som kan brukes til alt. Men det er verdt å merke seg at de sortene som i dag går til dyrefôr egnet seg best til brødbaking gjennom sitt innbydende utseende, gode lukt og ikke minst en saftig smak. Her ligger det derfor en stor mulighet for å øke andelen av bygg i brød, og å øke norskandelen av korn i brødet vi spiser til daglig.