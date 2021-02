Et område på 300 ganger 700 meter raste ut, uten forvarsel, midt på natten, i Gjerdrum på Romerike ved nyttår. Minst 31 hjem ble tatt av skredet. 7 personer ble funnet omkommet. 3 personer er fremdeles savnet.

Hvordan kunne katastrofen skje? Hvordan kan vi unngå at det skjer igjen, andre steder i landet?

Nå har regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å finne svar. Et offentlig utvalg som jobber grundig, kommer med sine konklusjoner og sin oppsummering av hva som fungerte og ikke. Sånn gjør vi det i Norge. Sånn ble det gjort etter Alexander Kielland-ulykken og etter 22. juli-terroren.

Allerede har det kommet fram informasjon som må bli del av utvalgets drøftinger.

I et oppslag i Dagsavisen 1. februar kommer det fram nye opplysninger fra en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rapporten viser at det har vært stor sannsynlighet for at manglende kartlegging og arealplanlegging fører til utbygging i fareområder for flom og skred. Konsekvensene ved slike flommer eller skred vurderes som alvorlige. Også i kritiske kvikkleireområder mener NVE at det er betydelig risiko for at kartleggingen er for dårlig.

Hvorfor har det ikke blitt kartlagt mer? Først og fremst at midlene som har blitt bevilget til flom og skred-forebygging har ikke vært tilstrekkelige. Som geotekniker Toril Wiig i NVE sa til Dagsavisen: «det er klart at jo mer penger og ressurser, dess mer kan man kartlegge og sikre rundt i Norge». Ifølge daværende direktør for skred og vassdrag i NVE er det et minimumsbehov på 3,9 nye milliarder til flom- og skredsikringstiltak.

Vi kan aldri eliminere risiko helt. Men vi kan bli skredsikre – i den forstand at vi kan nå det nivået fagmyndigheten beskriver som et minimum. Der er vi ikke i dag, og mangelen på finansiering har vært avgjørende.

Regjeringen har vært gjort kjent med manglene flere ganger, senest i forbindelse med statsbudsjettarbeidet i fjor, da NVE meldte dette inn som en nødvendig satsning til Olje- og energidepartementet, både for å kunne veilede bedre innen arealplanlegging og for å øke gjennomføringstakten på sikringstiltak.

Påfallende heter det også fra NVE i den omtalte rapporten at tilstanden er kritisk «særlig [på] områder der effekten av tiltakene først vil bli synlig frem i tid» – som kartlegging av områder og arealplanlegging. Som på andre områder innen beredskapen, blir de områdene som raskt gir politisk uttelling ofte prioritert først. Det har vi sett før.

Forskere som undersøkte oppfølgingen etter 22. juli pekte for eksempel på at regjeringen i den sammenheng hadde prioritert synlige tiltak som pansrede biler og helikoptre, mens langsiktige planer rettet mot grunnleggende forhold – som lokal kapasitet – ble skjøvet bakover i køen.

I fremtiden kommer lokalsamfunn i Norge oftere til å bli rammet av skred og flom. Ifølge NVE har antallet beredskapssituasjoner allerede økt. Klimaendringene gjør at styrtregn blir kraftigere og vanligere, at vi sannsynligvis får flere og større regnflommer og jord- og flomskred. Mer generelt vil det bli mer uforutsigbart hvilke naturkatastrofer som rammer oss – skal vi tro den omfattende rapporten Klima i Norge 2100 kan også forekomsten for kvikkleireskred påvirkes av klimaet.

Beredskapsinnsatsen på Gjerdrum fremstår som en suksess, hvor beredskapsressursene fant hverandre. Hjelpen kom raskt på plass og en innsatsleder for brannvesenet anslår at mellom 30 og 40 liv kan ha blitt reddet. Heltene blant redningsaktørene fortjener all den heder de kan få.

Når ekspertutvalget gjør sin evaluering, er det likevel grunn til å rette kritiske anmerkninger til finansieringen av kvikkleirekartlegging. Dessuten er det et stort udekket behov for finansiering av naturskaderisiko mer generelt, blant annet knyttet til overvann og skredsikring. Med klimaendringene øker behovet.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik tok nylig opp et viktig spørsmål i Stortingets spørretime: Hvem tar regninga for opprydningen etter Gjerdrum? Denne gangen virker konklusjonen fra regjeringen å bli at staten skal stille opp med betydelige midler. For framtiden er det fornuftig å få på plass en forsikringsordning som kommunene og staten finansierer sammen.

Beredskapsaktørene reddet mange liv på Gjerdrum. Men vi bør være bekymret for hva som kunne skjedd om et kvikkleireskred hadde rammet i en av kommunene i landet som bryter med minimumskrav til øvelser, risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. Disse er det mange av.

Det er for tidlig å konkludere om alt som gikk galt i det konkrete tilfellet Gjerdrum. Det må det utnevnte utvalget nå få undersøke. Men at mye kan gjøres bedre av politikerne i møte med en mer uforutsigbar natur, det er hevet over enhver tvil