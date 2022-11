Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det varer inntil propaganda-apparatet blir avslørt. Det er noko som ter seg som propaganda her i landet på den måten at påstandane ligg langt til sides for sanninga. Det gjeld spørsmålet om å vera sjølvforsynt med mat.

Mat er i mine øyro noko som dreiar seg om ernæring. Det vi treng å føre i oss for å vera friske og aktive. Eit vanleg aktivt menneske treng noko i retning 2.500 kaloriar per dag og i særskilt aktive periodar noko meir. I energi svarar dette om lag til 600 gram korn eller 2 kg rå potet. Årsbehovet er om lag 220 kg tørrstoff.

I 2020 vart det produsert om lag 606.000 tonn bygg, 303.000 tonn kveite, 294.000 tonn havre og 36.000 tonn rug og rugkveite. Dette er stort sett i tråd med slik det har vore dei siste åra. Alt i alt blir dette 1.239.000 tonn korn. Om vi er 5 millionar innbyggjarar svarar dette til. Cirka 250 kg per innbyggjar i året. Det svarar igjen til 30 kg meir per individ enn det som svarar til behovet for karbohydrat.

Potet er også viktig kaloriføde. Vi dyrkar cirka 350.000 tonn av dette matslaget. Det utgjer berre 70 kg per innbyggjar i året. Både på åker og tallerken burde det vera plass for atskilleg meir. Dertil kjem frukt og grønsaker. Dei representerer også karbohydrat i tillegg til viktige vitamin.

Gjennomsnittleg årleg forbruk av meieriprodukt her i landet er slik: 82 liter mjølk, 11 kg yoghurt, 9 kg rømme eller fløte og om lag 20 kg ost. Det er cirka 7130 gardsbruk med mjølkeproduksjon i Noreg. Dei har til saman cirka 213.000 naut som mjølkar. Med 7000 liter per ku blir det i alt 1491.000.000 liter.

Det er nokså nær 1 liter per dag for kvar av oss her i landet. Om det er 40 gram protein per liter vil om lag halvparten av proteinbehovet vera dekt av mjølk og mjølkeprodukt.

Jamvel om vi skruvar ytinga på kyrne ned til det halve av det som det er i dag ved å eliminere kraftfór, står vi att med 1/2 liter mjølk per innbyggjar per dag. Det er truleg ei høveleg mengd dersom vi kompenserer med høveleg mengd fisk.

Mjølk har eit biprodukt. Det er kjøt. Vi får noko kjøt som biprodukt av mjølkeproduksjonen. Kor mykje vil vera avhengig av når vi slaktar. I alle fall eit tilskot av protein.

Sjølvforsyning

Stor del av mjølka blir produsert på kraftfôr. Ein del av dette er importert og ein del er dyrka her i landet. Kraftfôr er mjøl. Mjøl er også folkemat. Nils Brandt som var rektor på Vinterlandbruksskolen åtvara sterkt mot matetande dyr. Matetande dyr får fôr som også kan vera folkemat; kjukling, ammeku, gris, oppdrettslaks. I praksis vil det seia at vi alar opp dyr som konkurrerer med oss i matfatet. Det er med andre ord reint sløseri.

Sau heldt vi i utgangspunktet for å få ull til klede. Kjøt er då eit biprodukt. Ettersom vi har meir enn nok protein frå storfe og fisk (sjå nedanfor), er det å halde sau for å få kjøt utan å taka vare på ulla eit reint sløseri.

Noreg er ein fiskerinasjon. Norske saltvannsfiskeri utgjer om lag 500 kg fisk per innbyggjar. Det er langt meir enn det vi kan prestere å eta. Fisk leverer mellom anna fleirumetta feitt og protein. Vi har med andre ord overflod av mat i Noreg.

Det uforståelege oppi dette er dei oppatt-tekne påstandane at vi ikkje er sjølvforsynte med mat her i landet. Det er ein underleg påstand som totalt saknar rot i røyndom. Sanninga er at vi fråtsar og sløser. Vi sløsar ved å fôre med folkemat. Vi sløser ved å eta denne kraftfôrbaserte maten.

Når kraftfôret passerer gjennom ein kumage og blir teken att som kjøt, er energitapet er 90 prosent. Energitapet i gris, høns og laks er 60 prosent. Det er bakgrunnen for Nils Brandt si åtvaring om ikkje å fóre med folkemat. Høns og gris trivst godt i utkanten av matfatet vårt. Det kunne også laksen gjort. Han kunne avgrense seg til å eta slog frå fiskeria. Der er det han høyrer heime.

Nokre høner i kvart hushald kan gjera om matavfall til nokre egg i laupet av veka. Gris i høveleg mengd vil på sama måten fungere i utkantane av åkrar og hushald. Gris og høns har sin plass i det å utnytte restar i utkanten av matfatet vårt. Å fóre dei på fullverdig folkemat er reint sløseri. Det er matsetelen vår det er noko gale med, når det vert sagt at vi ikkje er sjølvforsynte med mat her i landet.