Under årets valgkamp i Norge var fødetilbud en viktig kampsak. Norske kvinner har rett på trygge, gode fødetilbud så nært hjemmet som mulig. Det innebærer tilgang på kvalifisert personell som jordmødre og anestesileger. Denne retten er så viktig at den bør gjøres universell. Alle fødende kvinner i verden bør kunne forvente å møte et godt helsetilbud.

Hver dag dør over 800 kvinner i verden av komplikasjoner forbundet med fødsel. Det kan være på grunn av blødninger eller blodforgiftning. Det betyr at 300.000 mammaer mister livet hvert år. Dødsfaren er aller størst for kvinnen under og rett etter fødsel. De fleste av disse dødsfallene kunne vært forhindret med tilgang på helsetilbud.

FN varsler i en ny global rapport at behovene for humanitærhjelp blir rekordhøye i 2022, inkludert behovene for tilgang til grunnleggende helsetjenester. I Afghanistan, Myanmar og Mali, hvor CARE Norge er tilstede, står befolkningen overfor en pandemi, på toppen av krig, konflikt og naturkatastrofer. Rekordmange mennesker på flukt øker behovene, men svekker helsetilbudet. Covid-19 presser verdens helsesystemer til randen. Verden vil neppe nå målsetningene som er definert under FNs bærekraftsmål nr. 3, God helse, med dagens utvikling innen 2030.

Svekkede eller mangel på helsesystemer er spesielt farlige for mødre og barn. Svangerskapsbesøk på verdensbasis har falt med hele 43 prosent i 2021. Helsekonsultasjoner for barn under 5 år falt med 23 prosent i Afrika i 2020, og skremmende 74 prosent i Asia. 23 millioner færre barn fikk i 2021 nødvendige barnevaksiner. Det er kvinnene og barna som bor i avsidesliggende og utsatte områder som er mest berørt.

FNs nye rapport tegner et enda mørkere bilde for 2022. Økt grad av konflikt står i veien for tilgang til og levering av helsetjenester. I 2020 hadde Jemen hele seks utbrudd av infeksjonssykdommer, inkludert kolera, dengue, difteri og malaria. Kun 51 prosent av helseinstitusjoner i landet var fullt operative. Skjøre helsesystemer i mange land forventes å ha enda mindre kapasitet neste år. Enda flere mødre og nyfødte kan dø som konsekvens.

For å oppnå FNs bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet må vi redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100.000 levendefødte innen 2030. I Sierra Leone er mødredødeligheten på

1165 av 100.000 mødre. Det er én av 17 kvinner. Én av tre jenter i Sierra Leone blir gravide i tenårene, og jenter og tenåringer under 19 år utgjør nesten halvparten av alle mødredødsfall.

Komplikasjoner forbundet med fødsel er den nest største dødsårsaken for jenter i alderen 15-19 i verden.

Til sammenligning dør 7 av 100.000 norske mødre. Sannsynligheten for å dø i forbindelse med fødsel er 166 ganger høyere i Sierra Leone enn i Norge. 94 prosent av dødsfall blant mødre skjer i lav- eller lavere mellominntektsland, og risikoen er størst om du bor i Afrika sør for Sahara.

Blødning er den største årsaken til mødredødelighet. Infeksjoner, svangerskapsforgiftning, komplikasjoner under fødselen og komplikasjoner som følge av utrygge aborter tar også et betydelig antall liv i året. Disse dødsårsakene kan i stor grad forhindres!

I Mali bidrar CARE til å styrke helsetjenestene. Vi bidrar med utstyr og undervisning i familieplanlegging, sammen med kvalifisert helsepersonell, lokale ledere og ungdomsgrupper. Det handler om å møte det enkelte mennesket, med informasjon, helse- og omsorgstilbud. Det handler samtidig om å bistå millioner av kvinner og menn ut av fattigdom, og bort fra skadelige skikker og kjønnsnormer som særlig rammer kvinner og jenter.

Alle kvinner har rett på trygge, gode fødetilbud så nært hjemmet som mulig. Jordmødre, fødselsleger, og kvalifisert helsepersonell og -utstyr trengs for fødende kvinner og nyfødte i hele verden. Akkurat som vi forventer her i Norge.

Ved utgangen av 2021 er vi nødt til å sørge for at 2022 blir et bedre år for verdens mødre. Vi har ikke råd til å miste 300.000 mammaer neste år også.