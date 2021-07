Vi har ikke mye å være stolte av, vi som herjer i naturen nå for tiden

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I en kommentar i Nationen 24. juni skriver Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen, om «Følt vind og opplevd smerte.» «Hva FØLER jeg når jeg står på verandaen min og ser vindturbinene reise seg?» og om «Følelsen når du ser det første tårnet erigert», skriver Bårdsgård.

Ettersom en gruppe han peker på er oss i Facebookgruppa Nei til vindkraft Stjørdal (der jeg er admin), tillater jeg meg å svare han. Bårdsgård skriver at han undres over følelser, at de er så sterke og blir så styrende, og at han «avskyr tidens tendens til å emosjonalisere». Men utfordrer tydeligvis seg selv på det emosjonelle, og kommer fram til at han «Føler stolthet og glede» når han ser det første tårnet erigert.

Som kjent sier FN at vi har to store utfordringer, klimakrisa og naturtapskrisa. Det som er så forunderlig med kommentaren er den totale mangelen på refleksjon rundt det naturtapet som industrialisering i naturområder medfører. Naturarealet på bakken og i lufta i anleggsområdet blir skadet og ødelagt. Det har blitt mange måter å måle arealbruken i vindkraftsaker på. I facebook-diskusjonen sier Bårdsgård at det er bare 5 prosent av samlet areal som bygges ned (går ut fra at han mener 5 prosent av planarealet), og dermed altså at 95 prosent av naturen fortsatt er som før.

Skal vi virkelig være med på at de økologiske prosessene i området endres minimalt, for eksempel på bare rundt 5 prosent? Dette er selvfølgelig et forsøk på å minimere betydningen av skade, men viser egentlig bare mangel på forståelse av natur, økologi, sammenhenger og tålegrenser. Og nå snakker vi ikke om emosjoner, dette er harde fakta.

«Vindkraftutbygginga han ser fra sin veranda skjærer inn i generasjoners dyrebare kalvingsland, fødestue og vårbeiteland for reindriften i området Bringen/Stokkfjellet.» Reindrift

Det andre svært alvorlige temaet han unnlater å nevne er reindriftens rettigheter. Vindkraftutbygginga han ser fra sin veranda skjærer inn i generasjoners dyrebare kalvingsland, fødestue og vårbeiteland for reindriften i området Bringen/Stokkfjellet. Disse blir nå skvisa sånn at de må forsøke seg lenger vest og kommer inn i nye konfliktområder. Bårdsgård skriver at «Kraftverket ligger utenfor nærmeste reinbeitedistrikt.»

Men her som flere andre steder i Norge stemmer ikke kartgrensene med faktisk historisk bruk. Det var kommunen som trakk grensene på kartet, ikke reindriften. Reindriften har inngått erstatningsavtale om kraftlinjetraseen, men det gjør selvfølgelig ikke at ødeleggelsene er akseptert. De hadde ikke noe valg, de kjørte saken i rettsapparatet og fikk faktisk oppsettende virkning for å stoppe linjearbeidet. Det sier litt om betydningen av området og reindriftens rettigheter.

Men som vi vet har reindriften blitt overkjørt i det ene vindkraftanlegget etter det andre, og til syvende og sist må de akseptere en erstatning fordi de ikke har noe alternativ. Ikke fordi de aksepterer ødeleggelsene. At Bårdsgård i første omgang ikke nevner denne problematikken overhodet, og i neste omgang minimerer den til å ligge utenfor industrianlegget, er alvorlig.

Kommentaren hans har vekta på energi og gamle dagers bruk av naturen. Han skriver om historien i dalføret som om det vi gjør i naturen i dag kan sammenlignes med gruvedrift eller skogsbruk i tidligere tider. Forskjellen er stor – teknologien i tidligere tider gjorde at mye mindre ble ødelagt per år, naturen var mer intakt og kunne i større grad reparere seg selv, og det var en helt annen befolkningstetthet, et annet forbruksnivå.

En skogbruker på 93 år besøkte et hogstområde forrige vinter og fortalte at det de hogde på to uker nå var like mye som de hogde på tre vintre i hans ungdom. Målestokkene er altså helt forskjellige. Måten å bruke naturen på er helt forskjellig. Naturbruk uten forbruk er aldeles utmerket, men naturødeleggelser har vi ikke råd til på denne kloden lengre. Stoltheten over historisk naturbruk og vår kulturhistorie har jeg også, der ser vi mye likt.

Jeg foretrekker også som Bårdsgård, å forholde meg til tall og data, forskning og empiri. Mitt problem, rent følelsesmessig, er at den kunnskapen jeg har ervervet gjennom utdannelse og jobb er tung å bære, fordi den gir meg bekymringer. Som yngstesønnen sa, -«At du orker å vite alle de der tingene, mamma!» Når jeg vet hva vi mister, hva kloden mangler framover, er det som rammer meg økosorg.

Vi har ikke mye å være stolte av, vi som herjer i naturen nå for tiden. Men noe er jeg også stolt av. Jeg er stolt miljøaktivist i Trøndelag og Norge. Fordi jeg tar på alvor naturtapet og syns det er uetisk å skvise reindrift og ødelegge natur. Og bak det ligger tall, fakta og kunnskaper, ikke føleri.