Hvordan vil vi at bygdene skal se ut i framtida? Hvordan skal vi som forvaltere forolde oss til det faktum at bygninger som ikke lenger er i bruk forfaller, og at landskapet gror igjen? Hva skal vi verne og hva skal vi fjerne? Skal forfallet kanskje noen ganger få gå sin gang, og fortelle historien på sin måte?

NOU 2020:15, Distriktsdemografiutvalgets rapport om utkantkommunenes utfordringer og framtid – eller mer konkret: et forslag om å opprette en prøveordning der det i noen distriktskommuner kan søkes om økonomisk støtte til sanering av spesielt eksponerte og skjemmende bygg og ansamlinger av skrot – har bidratt til å nøre opp under en viktig debatt: Hva skjer og hva bør skje med bygdenes kulturlandskap?

Befolkningsnedgangen som i flere tiår har preget store deler av distrikts-Norge, sammen med djuptgripende endringer i landbruk, fiske og annet næringsliv blir mer og mer synlig i landskapet. Gjengroingen går sin gang. Bygninger og anlegg som det ikke lenger er bruk for forfaller. Noen forfaller i en slik grad at de ikke bare blir skjemmende, men farlige for folk og dyr. Ikke sjelden bor eieren et helt annet sted og har arvet en eiendom som han eller hun verken har motivasjon for å ta vare på, eller pengene som behøves.

Kanskje kan det være en god idé å prøve ut en ordning med støtte til å sanere og rydde opp der behovene er mest åpenbare, foreslo Distriktsdemografiutvalget. Ikke som et alternativ til støtteordninger for vern og gjenbruk, men som et supplement når forfallet blir et samfunnsproblem. Og naturligvis etter vanlig saksgang med søknad om rivingstillatelse og krav om at verneverdighet er vurdert.

For er ikke det en bedre løsning enn at kommunen tar i bruk lovverket og pålegger riving og kanskje krever inn dagbøter om pålegget ikke etterkommes raskt nok? Plan- og bygningsloven gir jo anledning til det, når byggverket «etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist».

Det tok ikke lang tid fra idéen om saneringsstøtte ble lansert, før enkeltpersoner og foreninger kastet seg ut i debatten, noen tilsynelatende frådende uenig i forslaget.

Er debattantene så uenige, eller snakker man forbi hverandre? I så fall bør debatten bringes tilbake på sporet. Går det ikke an å ha to tanker i hodet samtidig? Verne og fjerne? Fremmer ikke de to posisjonene i bunn og grunn samme gode formål? Det handler om å bry seg om kulturlandskapet, om respekt for historien, og respekt for folk, både de som har levd og de som lever.

Spør du undertegnede, medlem av Distriktsdemografiutvalget, men her som samfunnsdebattant: Mer fokus på vern, flere penger til vern, oppmuntring og bistand til folk som vil overta et tilsynelatende skrøpelig objekt, sette det i stand og bo der? Så flott. Kan noen som vil bygdene vel argumentere mot det?

På den andre siden: Er virkelig noen av den oppfatning at absolutt alt kan og skal reddes? At det fins mange nok enkeltpersoner som har motivasjonen og pengene som måtte behøves? Eller at fellesskapet skulle være villig til å punge ut med de nødvendige milliardene? Det skulle i tilfelle skje i konkurranse med de etablerte museene som allerede sliter med å få ressurser til å holde sine bygninger og anlegg vedlike, og i en situasjon der til og med kirkebygg står og forfaller fordi det mangler penger.

La oss være saklige og realistiske. En forsvarlig og realitetsforankret forvalting må ha plass til både vern, gjenbruk og i noen tilfeller sanering. For når forfallet blir så synlig og dominerende som det er mange steder, blir det ikke bare skjemmede. Det virker avvisende, det er trist, og stigmatiserende. Å stille seg i veien for opprydding er i bunn og grunn respektløst når det bor folk der som gjerne vil identifisere seg med stedet og vise det fram med stolthet. Ja, vise fram Norge med stolthet.

Men det går også an å ha en tredje tanke i hodet. Hus og miljøer kan restaureres eller de kan rives. Men noen ganger er kanskje det eneste realistiske at forfallet får gå sin gang, at de får lov til å være dynamiske kulturminner. Et gammelt seterhus som kneler for naturkreftene, restene av et bureisningsbruk i svarte skogen, eller for den saks skyld en nedgrodd bilkirkegård. Som kulturminner av det dynamiske slaget. Noen ganger er de kanskje enda bedre egnet til å fortelle en historie enn konserverte hus og miljøer. Det er en grunn til at så mange stanser og tar fram kameraet i møtet med det gjengrodde og forlatte, det som var og slik det er – akkurat nå.

Slik går det an å ha ikke bare ha to, men tre tanker i hodet samtidig: Å verne, å fjerne, eller å la forfallet gå sin gang. Det siste er det billigste, og noen steder ikke bare det mest realistiske, men også noe djupt verdifullt.