Verdens matsystemer er truet – og trenger din hjelp

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Maten vi kjøper, spiser, dens næringsverdi, hvordan den dyrkes, fraktes, bearbeides og tilberedes, og kastes er deler av det samme systemet. Og det systemet er i krise. Det bør bekymre oss alle sammen.

Lørdag 16. oktober var verdens matvaredag. Det er en dag å feire! Men feiringen har også en bismak. For er du klar over at hele tre milliarder mennesker ikke har råd til å spise sunn og næringsrik mat? Det er nesten 40 prosent av verdens befolkning. Over 800 millioner mennesker lever med sult. Og koronapandemien har ført til en kraftig økning i antallet som sulter.

Les også: Bondeopprøret er globalt

Selv om vi i Norge har gode systemer for matproduksjonen trenger vi bedre økonomisk og sosial bærekraft både i Nord og Sør. Landbruket skal også bidra i klima-arbeidet og ta vare på naturen.

Globalt bidrar også landbruket til klimaendringer og legger press på naturen. Men samtidig har landbruket nøkkelen til å få ned utslippene gjennom å forvalte vitale ressurser som jord, vann, såfrø og natur. Mat fra framtidas jordbruk må produseres på en måte som ikke forringer naturressursene, som ivaretar levedyktigheten i økosystemene og som bidrar til å redusere den globale oppvarmingen.

Norske bønder er allerede i gang med å redusere klimautslippene. Gjennom en avtale med regjeringen har de lovet å redusere klimautslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Ingen andre næringer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som merker det først og hardest. Og klimaendringene kommer til å merkes mer og mer i årene som kommer, over hele verden, også i Norge.

"Vi når ikke bærekraftsmålene om vi ikke fikser matsystemet."

Annonse

Konsekvensene av sult er så mye mer enn bare mangel på mat. Det går ut over både helsa og evnen til å lære. Mat er selve grunnmuren som må være på plass før resten av huset kan bygges. Vi når ikke bærekraftsmålene om vi ikke fikser matsystemet.

For under en måned siden ble det aller første matsystemtoppmøtet i verden arrangert av FN i New York. Toppmøtet har fått innspill fra flere hundre tusen mennesker verden over, og over 150 land har forpliktet seg til å jobbe for at deres matsystemer skal bli mer bærekraftige. Det krever endring på alle nivåer, også fra deg og meg. Vi må bry oss, stille spørsmål, kreve politisk handling og sørge for at innen 2030 så er verdens matsystemer blitt bærekraftig, rettferdig og inkluderende.

Løsningene finnes. Våre organisasjoner spilte inn forslag om å innføre skolemat basert på lokale råvarer og gi bonden såfrø. Vi ser med glede at forrige regjeringa ga støtte til et såfrøprosjekt og den nye regjeringen over skolemat. Den nye regjeringa har også lovet å satse mer på matsikkerhet og sultreduksjon. Det er bra! Støtte til klimatiltak i landbruket blir også lovet. Det er helt nødvendig.

Bønder over hele verden viser allerede hvordan man kan klare å produsere mer mat selv i et endret klima, dersom vi satser på klimatilpasning i landbruket og metoder som jobber med, og ikke mot naturen. Det krever investeringer fra alle hold.

Les også: Skolemat på FNs toppmøte

Matsystemene må også være økonomisk og sosialt bærekraftige. Bøndene er helt sentrale for å få mer bærekraftige matsystemer. Men de har ofte også de laveste inntektene og er de som rammes hardest av sult og ulikhet. Kvinner utgjør over halvparten av verdens småskala bønder, og er hardere rammet enn menn. Ved å investere i kvinnelige bønder vil derfor den positive effekten være størst. Uten utvikling og vekst i landbruket forlater ungdom bygda og emigrerer til byene.

Ved å investere i bonden og bygda i både Nord og Sør, vil Norge bidra til å oppfylle sentrale bærekraftsmål som å redusere sult og ulikhet, styrke likestillingen, bedre helse, skape flere gode arbeidsplasser, bedre livet på land og redusere klimautslippene. Mange bønder og bygdefolk er i gang med å legge om for å nå bærekraftsmålene, men de fleste trenger bedre rammevilkår for å legge om og kunne håndtere klimaendringene.

Les også: Mat i en varmere verden

Derfor er det gledelig at den nye regjeringa ønsker å satse på landbruk og matsikkerhet i Nord og Sør. Du som forbruker kan bidra med å handle fra den lokale bonden og spise opp maten i stedet for å kaste den. Verdens ledere var enige da de møttes til matsystemtoppmøte nylig: Hele verdikjeden for mat, fra fjord, bord, jord og fjøs via industri og matbutikk til forbruker må bidra om matsystemene skal bli mer bærekraftige, sunne og rettferdige.