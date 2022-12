Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I mange av landene Kirkens Nødhjelp jobber i, kommer det nå bilder og historier på sultkrisen forårsaket av klimaendringer og krig. Tørke i Somalia, flom i Pakistan, krig i Etiopia og Ukraina og angrep i Kongo.

Hvordan kan vi jobbe for å motvirke katastrofene? Hvordan kan vi sørge for at flere og flere opplever matsikkerhet i stedet for usikkerhet? Det må gjøres drastiske grep hvis vi skal vi oppnå FNs bærekraftsmål nummer to om å utrydde sult. Eller er løsningen nærmere enn vi tror?

I mange av verdens fattige land med stor befolkningsvekst, må man i årene framover produsere mer mat på samme, eller mindre areal som i dag. I årene som kommer må maten i enda større grad produseres lokalt og bærekraftig.

De siste årene har vist oss at ustabilitet i verden, enten det er pandemi eller krigshandlinger, har direkte konsekvenser for matsikkerheten til mennesker også langt unna der katastrofene slår til.

I tillegg opplever vi stadig større utfordringer på grunn av klimaendringer, været er mer ustabilt og med kraftigere variasjoner enn tidligere tiår, det gjelder både regn og tørke. I sum skaper dette utfordringer for bønder verden over. Mange områder i verden preges av matusikkerhet og fare for sultkatastrofer rammer millioner av mennesker.

De fleste av verdens fattige bor på landsbygda og er helt avhengige av jordbruk for å skaffe mat på bordet. Produserer de mer enn til eget bruk genererer det kjærkommen inntekt til familien. Investeringer i kunnskap og teknologi er nødvendig for få opp produksjonen av mat. Kunnskap og teknologi gjør også bøndene mer robuste i møte med de økende effektene av klimaendringer.

I Kirkens Nødhjelp jobber vi tett med de viktigste aktørene – de lokale småbøndene, men vi inkluderer både forskningsmiljøer og aktører fra privat sektor i arbeidet. En helhetlig tilnærming er avgjørende for å få hele verdikjeden fra jord til bord, selve matsystemet, til å fungere.

Vi har gode resultater fra arbeidet vårt. Vest i Malawi, på grensen mot Zambia, har vi over to år jobbet målrettet mot underernæring blant førskolebarn. Vi vet at barn er spesielt sårbare. Sult og underernæring fører til at de ikke utvikler seg fysisk og mentalt som de skal, immunforsvaret blir dårligere og mange risikerer å dø av vanlige barnesykdommer før de fyller fem år.

Sammen med vår lokale partner har vi gitt opplæring til bøndene i området slik at de har etablert grønnsakshager ved hjemmene sine og ved den lokale førskolen.

Grønnsakshagene gir mat på bordet til bøndene og ferske grønnsaker til varme måltider til skolebarna. Det har stor verdi å gi opplæring til foreldre og barn i hva som er næringsrik mat, og hvordan den skal tilberedes for å unngå underernæring. I Michinji-distriktet forteller statistikken fra lokale helsemyndigheter at vi langt på vei har utryddet ekstrem underernæring blant førskolebarn.

"Før kunne man nærmest stille klokka etter regnet, nå kommer det i store mengder på ulike tidspunkt, og varer kortere og mer intenst."

I områdene vi jobber er klimaendringene synlige. Før kunne man nærmest stille klokka etter regnet, nå kommer det i store mengder på ulike tidspunkt, og varer kortere og mer intenst. Samtidig kan det være enda lengre perioder med tørke. Det gjør det vanskelig å sikre en jevn tilgang av mat. Derfor har opplæring av bønder i hvordan de kan drive et klimasmart jordbruk gjennom innføring av enkel og effektiv teknologi vært svært virkningsfull.

Med enkle metoder kan bøndene høste gode avlinger også i tørkeperiodene, vanningssystemet er effektivt og lite arbeidskrevende. Mange av de jeg møter forteller at de nå kan høste 3–4 avlinger i året, mot tidligere da de var helt avhengige av regntiden for å dyrke jorda.

Nord i landet har vi gitt opplæring til birøktere som ved å gå over til mer moderne bikuber. Nå produserer de høykvalitetshonning som selges til et privat selskap som foredler og distribuerer til utsalg over hele landet. Etterspørselen er stor, og selskapet har forpliktet seg til å kjøpe all honning som produseres. Det bidrar til økte inntekter og utvidet driftsgrunnlag for mange av Malawis småbønder.

Organisering av småbønder i kooperativer eller andre former for produsentgrupper gir også god effekt. Når bøndene går sammen, kan de produsere større kvanta, står sterkere i forhandlinger med oppkjøpere og kan få en mer rettferdig pris for sine varer.

Dersom bøndene ikke organiserer seg og blir gitt opplæring i forhandlinger ser vi dessverre ofte at mellommenn forsvinner med mye av fortjenesten som burde kommet bøndene til gode.

Vi har lært de siste årene at verdens matsikkerhet er et globalt ansvar. Jeg har selv sett hvordan krigen i Ukraina påvirker både priser og tilgang til mat i et av verdens fattigste land, Malawi.

Vi har alle et ansvar for å bidra til å redusere sult globalt, også Norge. Kirkens Nødhjelp ser derfor svært positivt på regjeringens nylig lanserte strategi som skal være en «kraftsamling mot sult». Økt selvforsyning og en tydelig anerkjennelse av at småbønder i utviklingsland spiller en avgjørende rolle i kampen mot sult og global matsikkerhet er en riktig vei å gå.